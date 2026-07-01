世足賽／姆巴佩好暖！破紀錄還安慰喪母教練

第三度參加世界盃，法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）進球數就已躍居史上第二，今天32強淘汰賽面對瑞典隊他獨進2球，本屆累積6記進球追上阿根廷當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi），三屆累積18球也以1球差緊追梅西，另外締造世界盃淘汰賽進球紀錄。

法國今天以3：0淘汰瑞典隊，姆巴佩「梅開二度」成最大亮點，這也是他在世界盃淘汰賽階段的第9顆和第10顆進球，打破巴西傳奇萊昂尼達斯（Leonidas）和羅納度（Ronaldo）並列的8球紀錄。

27歲的姆巴佩目前參加18場世界盃已經踢進18球，和六度參賽、已經踢29場的梅西進球數只有1球差距。姆巴佩表示，清楚了解自己的踢球方式、應該做什麼，不過好表現不只是因為自己，「全隊都清楚知道該做什麼，這是一場今天展開的全新賽事，我們踢得不錯，但有些膽怯，開賽階段可以做得更好。」

姆巴佩今天第45分鐘先進球，下半場第74分鐘又為法國擴大領先，本屆賽事已經第3場比賽「梅開二度」。他進球後還特別跑向總教練德尚（Didier Deschamps），和教頭分享喜悅；德尚小組賽最終戰時因飛回歐洲參加母親喪禮缺席，今天重返球場，姆巴佩賽後感性說：「他知道他永不孤單，我們都會支持他。」