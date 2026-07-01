NBA／湖人再痛失關鍵球員！射手肯納德「1+1」合約轉戰太陽

湖人隊休賽季再度失去球員，根據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，去年季後賽表現優異的神射手肯納德（Luke Kennard），將以2年1300萬美元合約轉戰太陽隊，第2年為球員選項。

詹姆斯（LeBron James）昨天拋出離開湖人的震撼彈，根據達拉斯記者阿夫塞斯（Grant Afseth）報導，防守大鎖史馬特（Marcus Smart）可能以3年2100萬美元價碼轉戰火箭隊。

如今神射手肯納德跟上腳步，轉戰太陽，三人都是去年季後賽首輪能淘汰火箭的關鍵功臣。肯納德G1三分球5投全中，狂砍27分，G2又砍進23分。

肯納德上季效力老鷹隊，季中被交易至湖人，總共出賽78場，平均得到8.4分2.2助攻，三分命中率47.8%聯盟最高，季後賽仍保持47.4%的高水準。