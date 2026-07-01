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NBA／上季三分命中數排前十 小哈德威一年短約轉戰熱火聯手字母哥

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊後衛小哈德威以一年短約加盟熱火。 路透
金塊後衛小哈德威以一年短約加盟熱火。 路透

2026世足賽

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）新賽季幫手再加一，根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，熱火將以一年650萬美元合約網羅資深後衛小哈德威（Tim Hardaway Jr.），成為字母哥身旁重要射手戰力。

小哈德威上季效力金塊，例行賽出賽80場，成為金塊板凳席重要火力來源，場均可以攻下13.5分、2.6籃板、1.4助攻，儘管平均每場僅出賽26.6分鐘，整季共投進224顆三分球也與騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）並列聯盟第十。

不只進球數表現亮眼，小哈德威也寫下生涯單季最佳投籃表現，外線命中率40.7%更是生涯首度突破四成，最終也進入年度最佳第六人決選名單中。目前34歲的他已累計13個NBA賽季，如今他將前往南灘與字母哥攜手奮戰。

熱火在休賽季透過交易換來安戴托昆波，將圍繞他與阿德巴約（Bam Adebayo）打造陣容，他們才剛用三年6400萬美元合約留住前鋒維金斯（Andrew Wiggins），現在又補進射手小哈德威，不過外界普遍認為熱火難以留住得分後衛鮑威爾（Norman Powell）。

熱火 金塊 安戴托昆波 阿德巴約

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