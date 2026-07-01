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NBA／楊瀚森地位恐不保！拓荒者簽威廉斯+雷霆冠軍中鋒

聯合新聞網／ 綜合報導
前雷霆隊冠軍中鋒卡爾森（Branden Carlson）。 美聯社
前雷霆隊冠軍中鋒卡爾森（Branden Carlson）。 美聯社

2026世足賽

拓荒者隊昨天完成莫蘭特（Ja Morant）交易案後，針對禁區持續補強，續留中鋒威廉斯（Robert Williams），還網羅前雷霆隊冠軍中鋒卡爾森（Branden Carlson），中國中鋒楊瀚森上場時間可能面臨強烈競爭。

拓荒者目前後場人手充足，後衛有莫蘭特、里拉德（Damian Lillard）、哈勒戴（Jrue Holiday）和韓德森（Scoot Henderson），傳出目前無意交易走哈勒戴。如今再連簽2名中鋒，陣容只剩前鋒需要補強。

新賽季拓荒者先發中鋒預計還是克林根（Donovan Clingan），主要替補則是威廉斯，還有卡爾森加入，楊瀚森上場機會可能受限。

現年27歲的卡爾森是2024年落選秀，2024年11月加入雷霆，成為2024-25賽季雷霆冠軍隊成員。卡爾森上季與雷霆簽雙向合約，出賽42場，平均得到5.8分、3.0籃板，具備外線投射能力的他，三分命中率36.0%。

拓荒者 雷霆 楊瀚森

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