NBA／35歲雷納德交易重返暴龍 快艇雙星實驗宣告失敗邁向新局

根據《ESPN》報導，快艇已經與暴龍達成交易協議，將兩屆FMVP雷納德（Kawhi Leonard）送回多倫多，換來英格倫（Brandon Ingram）、迪克（Gradey Dick），以及2031年與2033年兩枚無保護首輪選秀權、2027年首輪選秀互換權和兩個二輪選秀權。

這筆交易代表雷納德重返曾經締造生涯巔峰的多倫多。2019年，他率領暴龍擊敗金州勇士奪下隊史首座NBA總冠軍；當時他在總冠軍賽場均攻下28.5分，成功獲選總冠軍賽MVP，留下加拿大籃壇最輝煌的一頁。

當年季後賽，雷納德累積攻下732分，至今仍高居NBA史上單一季後賽第三高得分紀錄，僅次於1992年的喬丹（Michael Jordan）與2018年的詹姆斯（LeBron James）。不過雷納德僅僅為暴龍效力一個球季，2019年夏天便以自由球員身份轉投快艇。

剛滿35歲的雷納德，在洛杉磯效力6個球季後正式離隊，快艇也正式啟動年輕化重建計畫。

消息人士透露，快艇與暴龍過去數周持續針對雷納德展開談判，而雷納德陣營也向聯盟各隊表示，若要提前續約，他只願意與暴龍簽下新合約。雷納德現有合約將於2026-27球季到期，該季薪資為5030萬美元。

據了解，雷納德原本仍希望留在快艇，但球團今夏並未向他提出任何長期承諾，因此最終接受重返暴龍的安排。

消息人士指出，促使雷納德願意回到多倫多主要有三項原因，包括熟悉暴龍現有管理團隊，目前球隊仍由籃球營運執行副總裁韋伯斯特（Bobby Webster）領軍；雷納德對多倫多這座城市始終抱持好感；此外，他相信暴龍具備在東區競爭冠軍的實力。

根據《ESPN》薪資專家鮑比・馬克斯（Bobby Marks）分析，雷納德如今已具備資格與暴龍簽下一紙最高2年1億2370萬美元的延長合約。消息人士也表示，雷納德希望最終能在多倫多結束自己的NBA生涯。

回顧雷納德的快艇歲月，他3度入選全明星賽，上季更打出生涯最佳表現之一，例行賽出賽65場，場均攻下27.9分，這也是他自暴龍時期以來，僅第2次單季出賽突破60場。他最終在年度MVP票選排名第7，並入選年度最佳陣容第二隊，也是效力快艇期間第4度獲得年度最佳陣容肯定。

然而，快艇上季僅取得42勝40敗戰績，最終於附加賽不敵勇士，無緣晉級季後賽。

這筆交易也與快艇籃球事務總裁法蘭克（Lawrence Frank）季末的公開說法形成鮮明對比。他在4月受訪時曾表示，球隊希望持續以雷納德作為奪冠核心。

不過，快艇近半年已陸續展開重整。今年2月，球隊先將哈登（James Harden）交易至騎士，換回葛蘭德（Darius Garland）及一枚二輪選秀權；隨後又把祖巴茲（Ivica Zubac）送往溜馬，換回包含馬瑟倫（Bennedict Mathurin）、今年受保護首輪選秀權、2029年首輪選秀權及一枚二輪選秀權。快艇幸運地利用這個第5順位選進來自伊利諾大學後衛的瓦格勒（Keaton Wagler）。

對暴龍而言，這筆交易象徵球隊希望重新躋身東區頂尖競爭者。自雷納德2019年離隊後，暴龍至今僅贏過一次季後賽系列戰。上季球隊取得40勝36敗排名東區第5，但首輪歷經7戰後遭騎士淘汰。

交易主角中的英格倫是在2025年2月加盟暴龍後，很快便簽下一紙3年1億2000萬美元延長合約，其中包含2027-28球季球員選項。上季他77場例行賽場均繳出21.5分、5.6籃板，並再次入選全明星賽，但季後賽對戰騎士期間受到腳跟傷勢困擾。

至於2023年選秀第13順位的迪克，上季平均僅出賽14分鐘，也多次被總教練拉賈科維奇（Darko Rajaković）排除在主要輪替之外。

快艇昔日重金找來雷納德和喬治的雙星實驗宣告失敗。 美聯社

雷納德離隊，也正式為快艇一個時代畫下句點。

2019年7月6日，快艇為了在自由市場網羅雷納德，同時促成喬治（Paul George）加盟，將亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、蓋里納利（Danilo Gallinari）、4枚無保護首輪選秀權、1枚受保護首輪選秀權及2次首輪互換權送往雷霆。這筆交易也直接造就雷霆奪冠崛起之路。

然而，雷納德與喬治組成的雙星卻始終飽受傷病、負荷管理及季後賽失利所困。

2019-20球季，快艇原本氣勢正盛，卻因新冠疫情停賽而中斷節奏。復賽進入迪士尼泡泡園區後，球隊曾在西區第二輪取得3勝1敗領先金塊，最終卻遭逆轉淘汰。

2020-21球季則是雷納德時代最佳成績，快艇首次闖進西區冠軍賽。不過雷納德在西區第二輪擊敗爵士期間遭逢右膝前十字韌帶部分撕裂，提前報銷。受傷前，他在該年季後賽場均繳出30.4分、7.7籃板、4.4助攻、2.1抄截，投籃命中率高達57.3%，展現頂級統治力。

2021-22球季，雷納德整季報銷，快艇也無緣季後賽。之後連續3年，球隊都止步首輪。

2023年季後賽首輪前兩戰，雷納德場均轟下34.5分、6.5籃板、6助攻、2抄截，投籃命中率54.5%，但隨後又因右膝半月板撕裂提前報銷，快艇最終遭太陽淘汰。

2024年，快艇雖拿下51勝，但雷納德因動刀後的右膝持續發炎，首輪面對獨行俠僅出賽2場。儘管球隊早在當年1月便與他簽下3年1億5200萬美元延長合約，但同年夏天仍選擇放走喬治，後者以自由球員身份加盟費城76人，象徵雙星時代正式拆夥。

上個賽季快艇再度拿下50勝，卻在季後賽首輪歷經7戰敗給由約柯奇（Nikola Jokić）領軍的金塊，連續多年無法突破季後賽首輪關卡。