NBA／「是時候向前走了」！詹姆斯離開湖人真相曝光 珍妮巴斯發文感謝

NBA歷史得分王詹姆斯（LeBron James）正式告別洛杉磯湖人。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，詹姆斯已決定繼續征戰2026-27賽季，迎接生涯第24個球季，同時也已經通知湖人球團，自己將不會回歸，而是選擇加盟其他球隊，為職業生涯展開全新篇章。

查拉尼亞指出，詹姆斯透過Klutch Sports執行長兼經紀人保羅（Rich Paul）向湖人傳達決定，希望球隊可以在沒有他的情況下繼續前進，因為他已決定離開洛杉磯，尋求新的挑戰。

據悉，詹姆斯特別選擇在自由球員市場開啟前提前告知湖人，希望球團能有充足時間進行補強與陣容規劃，展現他對於球隊運作的尊重。

消息曝光後，查拉尼亞進一步透露，湖人其實仍積極希望詹姆斯能夠續留，球團高層始終期待他能回歸，並與新核心唐西奇（Luka Doncic）攜手帶領球隊繼續爭冠。不過，經過審慎評估後，詹姆斯最終仍決定踏上一段新的旅程，結束長達8年的湖人生涯。

《ESPN》湖人隨隊記者麥克麥納明（Dave McMenamin）也引述一位接近詹姆斯的人士表示：「是時候向前走了。」短短一句話，也道出這位傳奇球星做出離隊決定的心境。

湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）也曾與保羅進行會談，雙方就詹姆斯未來動向完成最後溝通。湖人方面尊重詹姆斯的決定，接受雙方分道揚鑣的事實。

效力湖人的8個賽季期間，詹姆斯繳出場均25.9分、7籃板、7.9助攻、1.2抄截的全能成績，並在2020年率領湖人奪下隊史第17座總冠軍，也是球隊自2010年後再度站上聯盟之巔。他同時在湖人時期超越「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），成為NBA歷史得分王，留下無數經典紀錄。

湖人官方也第一時間透過社群媒體向這位傳奇球星致敬，並發布感謝影片與照片。湖人老闆珍妮．巴斯（Jeanie Buss）寫道：「詹姆斯是歷史上最偉大的運動員之一。我們將永遠感謝他為湖人效力的8年，包括在最艱難的時刻率領我們奪得2020年NBA總冠軍，以及身穿紫金戰袍期間締造的無數歷史紀錄。」

珍妮．巴斯接著表示：「我們祝福他未來無論在球場內外都一切順利。他將永遠是湖人大家庭中最珍貴的一員。」湖人官方則以一句簡單卻充滿情感的文字向他道別：「謝謝你，LeBron。」

詹姆斯離隊消息公布後，也引發各界熱烈討論。前隊友、也是現任球評柏金斯（Kendrick Perkins）直言，湖人恐怕承受不起失去詹姆斯的代價。

柏金斯表示：「如果我們認真討論唐西奇，我們什麼時候真正把他視為一支球隊的偉大領袖？他的領導能力仍然存在疑問，因此湖人更應該留下詹姆斯。」

另一方面，美國媒體《Legion Hoops》也發文表示，毫無疑問，詹姆斯的23號球衣未來一定會高掛在湖人主場上空，成為隊史眾多退休球衣之一，向這位傳奇致敬。

湖人隨隊記者歐文（Anthony F. Irwin）則對雙方最終的結局感到惋惜。他表示：「必須說，詹姆斯與湖人最後幾年的合作結果真的令人失望。自從交易來衛斯特布魯克（Russell Westbrook）之後，雙方就再也沒有真正站在同一陣線，最後也是在沒有共識的情況下結束合作。」

歐文感性地說：「我永遠感謝過去8年，詹姆斯拯救了這支球隊，這就是事實。真正讓人難過的是，那些能力遠不如他的人卻仍然留在球隊。」

事實上，詹姆斯離開湖人的伏筆早已埋下。《The Athletic》報導指出，早在去年夏天、詹姆斯進入合約最後一年時，保羅就曾公開表示，詹姆斯理解湖人正在為未來打造陣容，但他本人仍希望把握職業生涯最後階段，全力競逐總冠軍。

保羅當時表示：「LeBron知道湖人正在建設未來，同時他也想爭奪總冠軍。我們理解一邊追求現在、一邊規劃未來有多困難，因此我們希望評估，在LeBron人生與職業生涯這個階段，什麼才是最好的選擇。他希望剩下的每一個賽季都充滿意義，湖人理解並支持他的想法，我們也非常感謝珍妮．巴斯與佩林卡過去8年的合作，湖人永遠都是他職業生涯極為重要的一部分。」

隨著詹姆斯正式投入自由球員市場，根據記者希德尼（Evan Sidery）報導，目前包括騎士、勇士及熱火等多支具備爭冠實力的球隊，都已加入爭取詹姆斯的行列，而湖人也不排除透過先簽後換方式完成交易，以換取更多未來資產。

無論詹姆斯最終落腳何處，這位聯盟當代門面揮別效力8年的湖人，也宣告一個紫金時代正式落幕。