NBA／詹姆斯拋離隊震撼彈 傳勇士領跑搶人大戰「詹柯連線」有望成真

詹姆斯（LeBron James）經紀人保羅（Rich Paul）在今天證實，詹姆斯預計在2026-27賽季開啟生涯第24個賽季，不過令人震驚的是他已明確通知湖人球團離隊決定，也讓詹姆斯下賽季會落腳何方成為焦點，目前也傳出柯瑞（Stephen Curry）所屬的勇士將可能在搶人大戰中領跑。

根據美國媒體報導，湖人在這個休賽季雖然曾表示希望詹姆斯回歸，不過並未能改變詹姆斯尋求改變的想法，隨著他的離意堅決，下一站將落腳何處引發全美高度關注。包括他的前東家熱火、騎士都傳出有意招攬詹姆斯回鍋，但勇士卻可能在這場爭奪戰中處於領先位置。

知名記者史坦（Marc Stein）就指出，勇士目前正全力追求詹姆斯，且並未將「必須同時交易來戴維斯（Anthony Davis）」視為前提。加上前鋒格林（Draymond Green）跳出合約騰出薪資空間，若詹姆斯願意降薪以中產特例加盟，外界期盼已久的「詹柯連線」將有望在舊金山成真。