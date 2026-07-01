NBA／詹姆斯告別湖人！第24季「決定」轉戰新東家 是否聯手柯瑞引爆想像？

41歲的超級球星詹姆斯（LeBron James）拋出震撼全世界的重大消息，正式宣告與洛杉磯湖人的合作畫下句點。

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，詹姆斯已透過經紀人保羅（Rich Paul）通知湖人球團，自己將繼續征戰2026-27賽季，也就是生涯第24個NBA賽季，但不會再披上紫金戰袍，而是會離開加盟其他球隊，完成職業生涯最後階段的挑戰。

這項決定也象徵著詹姆斯長達多年的湖人生涯正式落幕。保羅接受《ESPN》訪問時證實，詹姆斯已明確告知湖人管理層，球隊可以開始規劃沒有他的未來，因為他已決定前往其他球隊繼續自己的NBA生涯。

「LeBron將繼續征戰2026-27賽季，但他已通知洛杉磯湖人，球隊可以在沒有他的情況下繼續前進，因為他將在其他球隊效力。」保羅表示。

現年41歲的詹姆斯即將迎來NBA生涯第24個球季，不僅將刷新聯盟歷史最長球員生涯紀錄，也將再次締造屬於自己的里程碑。然而，相較於追逐個人紀錄，詹姆斯顯然更希望能在生涯尾聲迎接新的挑戰，因此決定結束與湖人的合作關係。

自2018年加盟湖人以來，詹姆斯帶領球隊於2020年奪下總冠軍，並且維持聯盟頂尖球星水準，不僅成為NBA歷史得分王，也不斷寫下無數紀錄，為湖人留下深刻的冠軍回憶與輝煌篇章。

不過，在經過數個賽季後，雙方最終仍選擇分道揚鑣。隨著詹姆斯正式向球團表達離隊意願，也意味著湖人將全面展開沒有這位傳奇球星的新時代，而詹姆斯則將在新的球隊展開生涯第24個賽季，持續挑戰更多歷史紀錄，並為自己的NBA傳奇畫下最後篇章。

隨著離隊消息曝光，外界也立即將焦點放在詹姆斯的下一站。事實上，過去一段時間便不斷傳出多支具備爭冠實力的球隊有意網羅這位傳奇戰將，其中最受矚目的莫過於金州勇士。

從先前格林（Draymond Green）跳出合約，進而引爆各種揣測，有關詹姆斯轉戰灣區的可能性已經瞬間攻佔新聞版面；倘若詹姆斯最終真的決定與柯瑞（Stephen Curry）攜手，勢必組成NBA史上最具話題性的超級搭檔之一。