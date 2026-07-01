NBA／不留湖人！ 詹姆斯經紀人證實：新賽季續戰但將另尋東家

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
NBA球星詹姆斯。美聯社
NBA球星詹姆斯。美聯社

2026世足賽

NBA自由市場開啟前夕再度投下震撼彈，根據ESPN報導，現年41歲的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）已確定不會在2026-27賽季退休，而是選擇繼續征戰他的第24個職業賽季，不過令人震驚的是，他已經正式通知洛杉磯湖人球團「可以開始著手沒有他的重組計畫」，因為他計畫在新賽季改披其他球隊戰袍。

詹姆斯的經紀人保羅（Rich Paul）今天向美媒證實了這項消息，這意味著詹姆斯為紫金大軍效力的日子已寫下句點，回顧他為湖人帶來的榮耀，除了在2020年復賽區奪下隊史第17座總冠軍外，更在洛杉磯達成了歷史得分王等多項里程碑。

隨著詹姆斯丟出「不留隊」的宣言，自由市場勢必將掀起一波瘋狂的搶人惡戰，外界也紛紛猜測這位歷史級巨星的下一站，究竟是前往具有爭冠實力的勁旅，還是去與其他頂級球星聯手的「最後一舞」，動向備受全聯盟矚目。

湖人 詹姆斯 ESPN

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