NBA／釣魚冠軍想加入76人或熱火 西蒙斯：籃球在我的DNA裡

現年29歲的2016年狀元西蒙斯（Ben Simmons）正加強訓練，為可能重返NBA做準備，76人和熱火隊是他想要去的球隊。

上季西蒙斯沒有打NBA，上一次出賽是2024-25賽季效力快艇隊，日前他勇奪職業釣魚冠軍，引發球迷討論。最近他接受雜誌《Men’s Health》訪問時表示，自己需要暫時離開比賽，並在遠離球場的這一年「重新找回自己」，也希望向潛在NBA球隊證明，自己變得更健康、更強壯。

西蒙斯受訪時談到重返NBA的決心，「我計畫讓自己的身體盡可能變強，讓自己回到球場上，然後讓球隊意識到他們會需要我的能力，我還沒決定去哪裡。」

西蒙斯提到，自己已和一些教練談過，對方告訴他，只要能恢復健康，仍可以重返NBA打球，西蒙斯說：「也許我會回到費城（76人）。邁阿密（熱火）也不錯，而且不是因為那裡是邁阿密。我喜歡史波史特拉（Erik Spoelstra，熱火總教練），我喜歡熱火，喜歡他們的球團，也喜歡他們的文化。」

西蒙斯是2017-18賽季年度新人，入選過3屆NBA全明星，2度入選年度防守陣容，但生涯一直受傷勢困擾，2021-22賽季因與76人球團矛盾以及背傷，整季沒有出賽，並在該季交易截止日前被送往籃網隊。

談到復出，西蒙斯說：「我覺得這就是我選擇要做的事，沒有人強迫我。這從來不是我愛不愛打籃球的問題。籃球就在我的DNA裡。我只是覺得，有時候你會受夠伴隨這一切而來的狗屁事情。」