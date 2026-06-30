NBA／傳湖人有意8位自由球員 將和唐西奇欣賞的中鋒杜倫會面

湖人隊休賽季以4年1.85億美元留里夫斯（Austin Reave）後，還有超過5000萬美元薪資空間，填補陣容上許多空缺，多位自由球員傳出已在湖人補強雷達範圍內。

綜合多家美國媒體報導，目前傳出湖人有興趣的自由球員包含前鋒威廉斯（Ziaire Williams）、後衛威廉斯（Brandon Williams）和崔蘭特（Gary Trent Jr.）、長人羅賓森（Mitchell Robinson）、威廉斯（Robert Williams）和瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）。

活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）和爵士中鋒凱斯勒（Walker Kessler）也是目標，但可能要用高薪才能挖來，且這兩人都是受限制自由球員，母隊可以匹配報價。《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）指出，湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）非常欣賞杜倫的球風。

41歲老將詹姆斯（LeBron James）近日傳出可能加入勇士隊，對於詹姆斯是否還有可能留在湖人，湖人隨隊記者沃伊克（Dan Woike）撰文提到，目前沒人對詹姆斯的計畫給出暗示，甚至湖人球員也不清楚。