NBA／補強最缺的外線火力 活塞3年2700萬鎂續留射手赫爾特

NBA自由市場開市前夕，底特律活塞率先宣布和後衛赫爾特（Kevin Huerter）簽下3年2700萬美元新合約，留下這位季中交易加盟的射手。活塞希望藉由赫爾特和交易來的射手喬伊（Isaiah Joe），改善上季外線火力不足的問題。

《ESPN》報導，赫爾特將和活塞達成3年2700萬美元（約新台幣8億5982萬元）續約協議，這位27歲的他在2月份的交易大限前轉戰活塞，當時球隊透過交易把艾維（Jaden Ivey）送往芝加哥公牛，換回赫爾特等資產。

赫爾特加盟活塞後共出賽25場，平均攻下8.6分2.8籃板2.5助攻，投籃命中率44.3％，不過最受期待的三分球表現並未完全發揮，三分命中率僅29.4％，比交易前效力公牛時的31.4％還略為下滑。

活塞上季三分球命中率排名聯盟後段班，因此休賽季積極補強射手群，除了續留赫爾特，也從奧克拉荷馬雷霆交易來射手喬伊，希望改善團隊外線投射效率。完成赫爾特續約後，活塞仍有多位自由球員等待處理，包含杜倫（Jalen Duren）、哈里斯（Tobias Harris）與格林（Javonte Green）。