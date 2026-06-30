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NBA／諾基奇2年合約續留爵士 湖人有意的凱斯勒將與各隊會面

聯合新聞網／ 綜合報導
諾基奇。 美聯社
諾基奇。 美聯社

2026世足賽

據ESPN報導，中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）與爵士隊達成協議，簽下2年2200萬美元合約，續留鹽湖城，球隊主力中鋒凱斯勒（Walker Kessler）則要和各隊於洛杉磯會面。

諾基奇近年表現不理想，但上賽季轉戰爵士後完美融入體系，成為優異的策應型中鋒。出賽41場，平均上場26.4分鐘，就能得到10.9分10.3籃板4.8助攻，助攻數創生涯新高。

凱斯勒。 路透
凱斯勒。 路透

凱斯勒擁有出色的阻攻和籃板能力，上季更開發出外圍投射，但只打5場就因傷整季報銷，留下場均14.4分10.8籃板3.0助攻，還有1.8火鍋1.4抄截。休賽季凱斯勒成為受限制自由球員，爵士有權匹配各隊報價，或是透過先簽後換方式獲取資產。

先前曾傳出凱斯勒拒絕爵士5年1.4億美元德報價。據《The Athletic》記者瓊斯（Tony Jones）報導，凱斯勒將於美國時間週二晚上自由球員市場開啟時，與多支球隊在洛杉磯進行會面。

先前有報導提到，湖人隊一哥唐西奇（Luka Doncic）渴望補強頂級中鋒，且湖人擁有超過5000萬美元的薪資空間可搶人。儘管上季先發中鋒艾頓（Deandre Ayton）已選擇執行球員選項留隊，但受限自由球員凱斯勒和活塞隊中鋒杜倫（Jalen Duren）仍被外界看好可能加入紫金軍團。

爵士 湖人 Jusuf Nurkic

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