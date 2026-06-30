NBA／「聰明哥」跳脫合約試水溫火箭成大熱門 艾頓續留湖人

NBA自由市場即將開啟，洛杉磯湖人後場老將史馬特（Marcus Smart）決定放棄價值540萬美元（約新台幣1億7206萬元）的球員選擇權，成為完全自由球員，美媒點出休士頓火箭將積極網羅他；湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）則選擇執行2026-27賽季810萬美元（約新台幣2億5811萬元）球員選擇權，確定續留洛杉磯。

根據多家美國媒體報導，史馬特拒絕執行下季540萬美元球員選擇權，提前投入自由市場。《ClutchPoints》指出，火箭目前是最有機會簽下他的球隊，雙方有望洽談一紙多年合約。

若順利加盟火箭，史馬特將與昔日在波士頓塞爾蒂克合作過的總教練烏多卡（Ime Udoka）重聚。火箭近年持續補強，但後場輪替深度仍稍嫌不足，而史馬特兼具防守、組織及領導能力，被視為能補強外圍防線，也能在進攻端穩定節奏的重要戰力。

對湖人而言，若史馬特離隊，球隊後場深度一定會受到影響，目前除了里夫斯（Austin Reaves）和唐西奇（Luka Doncic）外，可用後衛人手有限，管理層可能將積極透過自由市場或交易尋找替代人選。

而中鋒艾頓下季則將繼續效力湖人，上季他來到洛杉磯後，共出賽72場寫下生涯新高，平均繳出12.5分8籃板1阻攻。季後賽期間也有場均10分9.6籃板表現，首輪對火箭系列賽更有3場至少攻下18分，最後3戰合計抓下43個籃板。

不過，即使艾頓續留，美眉還是認為湖人需要補強中鋒，目前陣中另一名中鋒海斯（Jaxson Hayes）已成為自由球員，球隊仍可能持續尋找禁區戰力，包含杜倫（Jalen Duren）、凱斯勒（Walker Kessler）、羅賓森（Mitchell Robinson）等人，都被點名可能是紫金大軍潛在補強目標。