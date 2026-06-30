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NBA／醞釀長人互換？沙波尼斯有意轉戰活塞 國王可能先簽後換杜倫

聯合新聞網／ 綜合報導
杜倫（Jalen Duren）與沙波尼斯（Domantas Sabonis）可能互換東家。 美聯社
杜倫（Jalen Duren）與沙波尼斯（Domantas Sabonis）可能互換東家。 美聯社

2026世足賽

國王活塞隊傳出可能醞釀一筆重磅交易，美國媒體報導，活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）有意透過先簽後換加盟國王，而國王明星中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）則對前往底特律抱持開放態度，雙方有望以長人互換作為交易主軸。

《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）透露，杜倫已安排跟國王會面，展開受限自由球員市場的相關討論，希望透過先簽後換方式離開活塞，加盟沙加緬度。阿米克進一步指出，若雙方最終達成交易，最有可能的方案將是由國王送出3屆全明星中鋒沙波尼斯，換取杜倫加盟。

報導指出，除了杜倫希望轉戰國王外，30歲的沙波尼斯同樣有興趣加盟活塞，因此交易能否成形，關鍵將取決於活塞是否願意放棄杜倫，改以經驗更加成熟的全明星長人作為當家球星康寧漢（Cade Cunningham）的禁區搭檔。

雖然沙波尼斯上季受到傷勢影響，但整體表現依舊穩定。過去5個球季效力國王期間，他平均可貢獻19分13.1籃板6.9助攻，投籃命中率接近6成，是聯盟最全面的中鋒之一，目前仍有5年2.166億美元（約新台幣69億元）合約在身，將一路效力至2027-28賽季。

至於杜倫則希望爭取一份頂薪合約，但目前還沒跟活塞達成共識，因此開始尋求透過先簽後換，不過，《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）指出，活塞目前對於送走杜倫仍持保留態度，不願輕易啟動交易談判。

沙波尼斯 杜倫 國王 活塞

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