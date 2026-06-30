NBA／季後賽神準三分獲長約回報！尼克續留冠軍功臣沙米特

剛奪下NBA總冠軍的尼克隊持續鞏固冠軍班底，《ESPN》報導，後衛沙米特（Landry Shamet）將與球隊簽下一張4年2400萬美元（約新台幣7億6550萬元）合約，留守紐約至2029-30賽季，成為球團休賽季首波完成續約的重要輪替球員。

29歲的沙米特原本將成為完全自由球員，市場上已有多支球隊表達出興趣。不過，經紀人蘭伯格（George S. Langberg）與尼克管理層積極協商後，雙方最終達成長約共識，也讓這位射手繼續留在冠軍隊伍。

據報導，這份合約也符合尼克薪資規劃，讓球隊在完成整體補強後，仍能維持在新版勞資協議規定的第二層豪華稅門檻以下，保有未來操作彈性。

沙米特過去兩季效力尼克，共打了101場例行賽，其中12場擔任先發，平均上場19.1分鐘貢獻7.1分，雖然數據並不突出，但始終是球隊重要的外圍火力來源。

尤其在尼克今年奪冠過程中，沙米特多次扮演關鍵奇兵。季後賽平均攻下6分，三分球命中率高達47.5％。最令人印象深刻的是東區冠軍賽首戰對戰克里夫蘭騎士，當時尼克一度落後22分，沙米特在決勝節投進追平三分球，吹起反攻號角，最終幫助球隊完成逆轉勝。整個東區冠軍賽系列，他三分球12投11中，驚人的91.7％命中率，也成為尼克晉級總冠軍的重要功臣之一。

沙米特2018年進入NBA後，先後效力76人、快艇、籃網、太陽及巫師，2024年加盟尼克後逐漸站穩輪替。