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NBA／開香檳！馬刺3年續約射手夏帕尼 老將巴恩斯也留隊

聯合新聞網／ 綜合報導
馬刺留住夏帕尼（Julian Champagnie，左）、巴恩斯（Harrison Barnes，右）。 美聯社
馬刺留住夏帕尼（Julian Champagnie，左）、巴恩斯（Harrison Barnes，右）。 美聯社

2026世足賽

馬刺隊持續鞏固年輕核心陣容，根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，前鋒夏帕尼（Julian Champagnie）將和球隊簽下3年4500萬美元（約新台幣14億3460萬元）新合約，雙方將一路延續到2028-29賽季；此外，經驗豐富的老將巴恩斯（Harrison Barnes）也將以1年800萬美元（約新台幣2億5508萬元）續留馬刺，繼續扮演休息室領袖角色。

馬刺原本就握有夏帕尼下季300萬美元的球隊選擇權，但球團選擇放棄執行，改以更具保障的新約留下他。據了解，新合約多了4200萬美元薪資讓夏帕尼提早獲得更高待遇，也保留部分薪資操作彈性，兼顧球員與球隊雙方利益。

身高約201公分夏帕尼，近兩季已逐漸成為馬刺重要輪替球員。他上季繳出生涯最佳表現，場均打27分鐘，攻下11.1分5.8籃板，各項數據皆創下個人生涯新高，並連續第2個賽季82場例行賽全勤。除了穩定的外線火力，夏帕尼單季投進195記三分球，更刷新馬刺隊史單季三分球紀錄，成為圍繞當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）及一群年輕後衛的重要空間型射手。

其實夏帕尼是2022年的落選秀，隨後他先和費城76人簽下雙向合約，但隔年遭球隊釋出，讓位給後來奪下灌籃大賽冠軍的麥克朗（Mac McClung）。馬刺隨即在兩天後將他網羅，自此逐步站穩輪替，過去3季已替球隊先發156場，成為馬刺體系重要的拼圖之一。

另一方面，34歲的巴恩斯也將繼續留在聖安東尼奧，雙方預計簽下1年800萬美元合約。巴恩斯是馬刺上季前10名得分球員中唯一成為自由球員的球員，雖然今年2月將先發位置讓給夏帕尼，但仍出賽77場，平均貢獻10分，投籃命中率45.6％、三分命中率38.8％。他也是聯盟近年最耐戰的球員之一，在前3個賽季更完成連續82場全勤。

馬刺 巴恩斯

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