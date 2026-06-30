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NBA／維金斯降薪留熱火仍難簽鮑威爾 比爾恐離開快艇轉戰南灘大軍

聯合新聞網／ 綜合報導
CHARLOTTE, NORTH CAROLINA - APRIL 14: Miles Bridges #0 of the Charlotte Hornets guards Andrew Wiggins #22 of the Miami Heat in overtime during their game at Spectrum Center on April 14, 2026 in Charlotte, North Carolina. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Jacob Kupferman/Getty Images/AFP (Photo by Jacob Kupferman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) 法國新聞社
CHARLOTTE, NORTH CAROLINA - APRIL 14: Miles Bridges #0 of the Charlotte Hornets guards Andrew Wiggins #22 of the Miami Heat in overtime during their game at Spectrum Center on April 14, 2026 in Charlotte, North Carolina. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Jacob Kupferman/Getty Images/AFP (Photo by Jacob Kupferman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) 法國新聞社

2026世足賽

熱火隊前鋒維金斯Andrew Wiggins）選擇降薪，簽下3年6400萬美元合約，附帶第3年球員選項。另外，快艇比爾（Bradley Bea）不執行560萬美元球員選項，成為自由球員，多家外媒指出他可能加入熱火。

維金斯原本合約還剩1年3020萬美元的球員選項，外界原本推測他可能不執行選項，改簽起薪較低的長約，讓熱火今年能有更多空間補強。不過維金斯仍執行球員選項，並多簽2年3400萬美元合約，外界認為他已大幅降薪，熱火明年夏天有更多彈性。

《邁阿密先驅報》記者安東尼姜（Anthony Chiang）指出，熱火現在難以留下得分後衛鮑威爾（Norman Powell）。因安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）交易案，根據規定，熱火本季團隊薪資不能超過第一層應上限的2億900萬美元，扣掉底薪球員預計佔據薪資後，熱火只剩1250萬美元可以給鮑威爾或其他自由球員。

若熱火能清掉約維奇（Nikola Jovic）4年6400萬美元的大合約，將有更大薪資空間留人或簽人，但約維奇上季表現悽慘，且熱火的選秀權已在安戴托昆波交易案中消耗殆盡，難以貼簽送走約維奇。

Los Angeles Clippers guard <a href='/search/tagging/2/Bradley Beal' rel='Bradley Beal' data-rel='/2/95987' class='tag'><strong>Bradley Beal</strong></a> celebrates a made 3-pointer against the Phoenix Suns during the first half of an NBA basketball game Thursday, Nov. 6, 2025, in Phoenix. (AP Photo/Ross D. Franklin) 美國聯合通訊社
Los Angeles Clippers guard Bradley Beal celebrates a made 3-pointer against the Phoenix Suns during the first half of an NBA basketball game Thursday, Nov. 6, 2025, in Phoenix. (AP Photo/Ross D. Franklin) 美國聯合通訊社

熱火目前先發有米契爾（Davion Mitchell）維金斯、安戴托昆波和阿德巴約（Bam Adebayo），得分後衛是最大缺口，不過在比爾不執行球員選項後，熱火被多家外媒提到，是比爾的潛在下家。

快艇傳出可能將雷納德（Kawhi Leonard）交易至暴龍隊，展開重建。今天確定執行中鋒洛培茲（Brook Lopez）919萬美元的球員選項，不執行波格丹維奇（Bogdan Bogdanovic）和貝頓（Nicolas Batum）的球隊選項。

比爾上季因左髖骨折只打6場就賽季報銷，不過他仍不執行560萬美元的球員選項。比爾去年夏天被太陽隊裁掉，目前每年還能從太陽那邊收到1938萬美元，還有4年。

熱火 快艇 維金斯 比爾 Andrew Wiggins Bradley Beal

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