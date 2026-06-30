NBA／維金斯降薪留熱火仍難簽鮑威爾 比爾恐離開快艇轉戰南灘大軍

熱火隊前鋒維金斯（Andrew Wiggins）選擇降薪，簽下3年6400萬美元合約，附帶第3年球員選項。另外，快艇隊比爾（Bradley Bea）不執行560萬美元球員選項，成為自由球員，多家外媒指出他可能加入熱火。

維金斯原本合約還剩1年3020萬美元的球員選項，外界原本推測他可能不執行選項，改簽起薪較低的長約，讓熱火今年能有更多空間補強。不過維金斯仍執行球員選項，並多簽2年3400萬美元合約，外界認為他已大幅降薪，熱火明年夏天有更多彈性。

《邁阿密先驅報》記者安東尼姜（Anthony Chiang）指出，熱火現在難以留下得分後衛鮑威爾（Norman Powell）。因安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）交易案，根據規定，熱火本季團隊薪資不能超過第一層應上限的2億900萬美元，扣掉底薪球員預計佔據薪資後，熱火只剩1250萬美元可以給鮑威爾或其他自由球員。

若熱火能清掉約維奇（Nikola Jovic）4年6400萬美元的大合約，將有更大薪資空間留人或簽人，但約維奇上季表現悽慘，且熱火的選秀權已在安戴托昆波交易案中消耗殆盡，難以貼簽送走約維奇。

Los Angeles Clippers guard Bradley Beal celebrates a made 3-pointer against the Phoenix Suns during the first half of an NBA basketball game Thursday, Nov. 6, 2025, in Phoenix. (AP Photo/Ross D. Franklin) 美國聯合通訊社

熱火目前先發有米契爾（Davion Mitchell）維金斯、安戴托昆波和阿德巴約（Bam Adebayo），得分後衛是最大缺口，不過在比爾不執行球員選項後，熱火被多家外媒提到，是比爾的潛在下家。

快艇傳出可能將雷納德（Kawhi Leonard）交易至暴龍隊，展開重建。今天確定執行中鋒洛培茲（Brook Lopez）919萬美元的球員選項，不執行波格丹維奇（Bogdan Bogdanovic）和貝頓（Nicolas Batum）的球隊選項。

比爾上季因左髖骨折只打6場就賽季報銷，不過他仍不執行560萬美元的球員選項。比爾去年夏天被太陽隊裁掉，目前每年還能從太陽那邊收到1938萬美元，還有4年。