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NBA／命運大不同！勇士2年約續留波爾辛吉斯 老鷹分手庫明加

聯合新聞網／ 綜合報導
波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與勇士續約2年。 路透通訊社
波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與勇士續約2年。 路透通訊社

2026世足賽

今年2月季中交易大限前互換東家的長人波爾辛吉斯Kristaps Porzingis）與前鋒庫明加Jonathan Kuminga）命運大不同，波爾辛吉斯確定和勇士隊達成2年4000萬美元（約新台幣12億7482萬元）續約，其中第2年附帶球員選擇權。另一方面，老鷹隊則不執行球隊選擇權，庫明加成為完全自由球員。

波爾辛吉斯是在今年2月交易截止日前，由勇士以庫明加與希爾德（Buddy Hield）為主要籌碼向老鷹交易而來。根據《ESPN》報導，勇士是在波爾辛吉斯原有合約到期前，就提前與他完成延長合約，因此不必等到自由市場正式開啟後再展開談判。

30歲的波爾辛吉斯加盟勇士後，15場出賽平均上場時間23.7分鐘，可貢獻16.1分5.3籃板1.1阻攻，展現兼具外線投射與護框能力的價值。勇士球團認為，他與格林（Draymond Green）搭配禁區，再配合柯瑞（Stephen Curry）所創造的外圍空間，能充分發揮拉開進攻空間與防守護框的雙重效果，因此決定提前完成續約。

不過，波爾辛吉斯的健康狀況始終是一大隱憂，包括阿基里斯腱發炎和「神秘疾病」影響，2025-26賽季效力勇士與老鷹期間合計只出賽32場，前一季效力塞爾蒂克隊時也只打了42場。

老鷹與庫明加（Jonathan Kuminga，左）分道揚鑣。 美聯社
老鷹與庫明加（Jonathan Kuminga，左）分道揚鑣。 美聯社

至於季中被交易到老鷹的庫明加則有著不一樣的命運，老鷹決定不執行他2430萬美元（約新台幣7億7431萬元）的球隊選擇權。《ESPN》指出，先前就曾有意網羅庫明加的國王隊，預計在他成為自由球員後將再次展開追逐。

24歲的庫明加本季替老鷹出賽16場，平均繳出12.3分5.3籃板，加盟首戰就轟下27分展現得分爆發力。不過在這之後她多半以替補身份出賽，例行賽僅另外兩度突破20分。季後賽首輪面對尼克隊時，庫明加曾在老鷹贏球的兩場比賽分別攻下19分、21分，幫助球隊一度取得系列賽2比1領先，但最後3場比賽合計僅拿34分，老鷹最終遭尼克淘汰。

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