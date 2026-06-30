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NBA／拓荒者與灰熊達成莫蘭特交易！預計和里拉德搭檔先發

聯合新聞網／ 綜合報導
明星後衛莫蘭特（Ja Morant）被灰熊交易至拓荒者。 美國聯合通訊社
明星後衛莫蘭特（Ja Morant）被灰熊交易至拓荒者。 美國聯合通訊社

2026世足賽

據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，灰熊隊將2屆明星後衛莫蘭特（Ja Morant）交易到拓荒者隊，換回前鋒格蘭特（Jerami Grant）與穆雷（Kris Murray）。

自從2025年季後賽首輪遭雷霆隊橫掃後，灰熊已展開重建，交易掉過去3名基石球員莫蘭特、貝恩（Desmond Bane）與傑克森（Jaren Jackson Jr.），這套核心陣容曾被視為聯盟最有天賦的年輕組合，但灰熊在這3人同隊期間，4度打進季後賽只贏過1輪系列賽。如今灰熊將迎來後莫蘭特時代，將由2026年探花布瑟（Cameron Boozer）為重建核心。

現年26歲的莫蘭特自2023年入選明星賽後，受場外事件與傷勢影響，3賽季合計只出賽79場。莫蘭特合約還剩2年8700萬美元，上賽季場均19.3分8.1助攻，三分命中率23.5%。

拓荒者上賽季重返季後賽，陣中由以色列前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija）領軍。不過拓荒者目前後場人手爆滿，有里拉德（Damian Lillard）、哈勒戴（Jrue Holiday）、韓德森（Scoot Henderson）與夏普（Shaedon Sharpe），後續可能還有交易動作。知名記者海恩斯（Chris Haynes）指出，拓荒者預計由里拉德和莫蘭特搭檔先發。

灰熊 拓荒者 Ja Morant Damian Lillard

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