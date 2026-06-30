NBA／震撼！雷納德重返暴龍倒數 快艇態度轉彎啟動交易談判

根據《ESPN》報導，洛杉磯快艇與多倫多暴龍目前正積極針對明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard）展開交易談判，雙方已經討論相關方案數周，這筆交易若順利完成，將讓曾帶領暴龍奪下隊史首冠的雷納德重返加拿大，也象徵快艇一個時代可能正式畫下句點。

消息人士透露，雷納德的經紀團隊近期已向多支球隊表明立場，如果快艇決定不提供長期續約承諾，他未來只願意與暴龍簽下延長合約。事實上，雷納德原本最希望留在洛杉磯繼續效力快艇，但球團今夏始終沒有提出任何長約規劃，讓雙方關係出現明顯變化，也促使交易談判逐漸升溫。

現年35歲的雷納德，目前合約僅剩2026-27賽季，年薪高達5030萬美元。若最終完成交易，他將立即取得與暴龍簽下一紙最高2年1.237億美元延長合約的資格。

雷納德與暴龍有著難以取代的歷史連結。2018年夏天，他被馬刺交易至多倫多，雖然只效力一個球季，卻締造暴龍隊史最輝煌的一頁。2018-19賽季，他率領暴龍一路闖進總冠軍賽，最終擊敗金州勇士奪下隊史首座總冠軍，系列賽平均攻下28.5分，獲選總冠軍賽MVP，寫下加拿大籃球歷史重要里程碑。

然而奪冠後，雷納德選擇以自由球員身分加盟家鄉球隊快艇，與喬治（Paul George）攜手組成雙星，希望替快艇奪下隊史首冠。但多年來受到傷勢困擾，始終未能帶領球隊突破西區大門。

直到剛結束的2025-26年賽季，雷納德終於迎來加盟快艇以來最佳的一季。他例行賽出賽65場，平均繳出27.9分，這也是自2018-19賽季效力暴龍以來，第二次單季至少出賽60場以上。他最終在年度MVP票選排名第7，同時入選年度最佳陣容第二隊，也是加盟快艇後第4度入選年度最佳陣容。

不過，雷納德個人打出生涯代表作，仍是無法帶動球隊更進一步。快艇整季僅取得42勝40敗，最終在附加賽敗給金州勇士，無緣晉級季後賽，也讓球團開始重新思考未來建隊方向。

值得注意的是，快艇籃球事務總裁法蘭克（Lawrence Frank）今年4月球季結束記者會時，仍公開表示希望與雷納德繼續合作。

法蘭克當時表示：「我們的計畫一直都是和雷納德一起贏球。我們已經展現球團持續爭冠的決心，在適當時機，我們會坐下來和他討論，就像2024年那樣，向他說明球隊未來規劃。如果彼此目標一致，我們希望繼續與雷納德一起爭奪總冠軍。」

然而短短幾個月後，快艇的態度似乎出現重大轉變，願意與暴龍展開實質交易談判，也顯示球隊可能已開始思考新的重建方向。

對暴龍而言，若能迎回這位昔日奪冠英雄，無疑將是球隊重返東區強權的重要一步。

自從雷納德2019年離隊後，暴龍僅在2020年贏過一次季後賽系列戰，上季則以40勝36敗闖進季後賽，最終首輪苦戰7場敗給克里夫蘭騎士，距離重返爭冠行列仍有一段差距。

如果交易最終拍板定案，雷納德將睽違7年再度披上暴龍戰袍，而這位曾經替加拿大帶來首座NBA總冠軍的一代巨星，也有機會再次成為多倫多球迷心中的英雄，帶領暴龍重新向總冠軍發起挑戰。