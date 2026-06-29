NBA／格林跳脫合約可能重新協商 有利勇士騰出空間追逐詹皇+AD

金州勇士休賽季正式展開重大布局。根據《ESPN》報導，勇士老將格林（Draymond Green）決定放棄2026-27年賽季價值2770萬美元的球員選項，提前投入自由球員市場。此舉雖然讓格林成為完全自由球員，但並不代表他將離開效力14年的勇士，反而被外界視為球團與球員雙方重新協商新合約的重要一步，同時也讓勇士獲得更大的薪資操作彈性，為今夏衝擊重磅補強鋪路。

格林原本必須在6月底前決定是否執行2026-27年賽季的球員選項，如今他選擇放棄這份約2770萬美元的合約，正式取得完全自由球員資格。不過，多方消息指出，勇士與格林仍有高度續約共識，雙方更可能藉此重新規劃合約內容，在提供格林更長期保障的同時，也協助球隊更靈活地安排薪資結構。

勇士管理層目前正積極規劃一項極具震撼性的休賽季藍圖，希望藉由釋放薪資空間，追求自由球員市場上的「詹皇」詹姆斯（LeBron James），並透過交易網羅明星長人戴維斯（Anthony Davis），打造全新的冠軍陣容。

根據先前報導，勇士希望以柯瑞（Stephen Curry）、格林、詹姆斯以及戴維斯為核心，再次組成經驗豐富的冠軍班底，向總冠軍發起挑戰。球隊相信，若能成功說服詹姆斯加盟，將有機會讓他與多年好友兼宿敵柯瑞首度攜手合作，並在總教練柯爾（Steve Kerr）的帶領下，挑戰生涯最後一次爭冠機會。

至於戴維斯，由於仍有合約在身，勇士只能透過交易方式完成補強。報導指出，目前效力華盛頓巫師的戴維斯若要加盟勇士，球隊必須提出符合薪資規定且能打動巫師的交易方案，而面臨合約年的巴特勒（Jimmy Butler）則被認為可能成為交易包裹中的重要籌碼。

對於外界關注自己的未來，格林雖尚未正式回應，但聯盟人士普遍認為，他與勇士的合作關係依然十分穩固。一位接近球隊的消息人士透露：「這並不是離隊的訊號，而是一次策略性的薪資操作。雙方都有意願繼續合作，只是希望找到一份對彼此都更有利的長約。」

另一位聯盟高層也分析表示：「勇士如果真的想全力追逐詹姆斯，同時完成戴維斯交易，每一分薪資空間都非常重要。格林放棄球員選項，代表球隊可以擁有更多談判空間，也讓後續操作變得更加靈活。」