NBA／塞爾蒂克加入「魯超人」爭奪戰 尼克若放走羅賓森也想競逐

塞爾蒂克傳出加入老將中鋒魯尼（Kevon Looney）的爭奪行列，同樣感興趣的還包含剛剛奪冠的尼克。

報導指出：「外界相信，魯尼也在波士頓的中鋒補強名單上，而這份名單據了解也包括前綠衫軍長人威廉斯（Robert Williams III）。」

現年30歲的魯尼曾隨勇士拿下3座總冠軍，上季效力紐奧良鵜鶘，但受到膝蓋老傷影響，整季僅出賽21場，平均每場攻下2.8分、5.6籃板。魯尼原本握有800萬美元球隊選項，不過鵜鶘將不會執行選項，讓魯尼成為完全自由球員。

塞爾蒂克目前下季有合約在身的中鋒只有2人，分別是克塔（Neemias Queta）與加薩（Luka Garza）。克塔的260萬美元合約是球隊選項，加爾薩則領有280萬美元。另一方面，先前引進的佛西維奇（Nikola Vucevic）今夏合約到期，未來是否續留波士頓仍不明朗。

在這樣的陣容背景下，魯尼與前綠衫軍中鋒威廉斯，被視為塞爾蒂克在自由市場上剩餘的主要內線補強選項。威廉斯過去曾效力塞爾蒂克5個賽季，直到2023年被交易至拓荒者。

威廉斯。 美聯社

尼克方面也把魯尼視為可能的替補中鋒人選，主因是效力多年的羅賓森（Mitchell Robinson）預期將在自由市場離隊。紐約希望避免跨越「第二層硬上限（Second Apron）」，因此在薪資操作上必須做出艱難取捨。

根據Spotrac資料，以目前陣容結構來看，尼克距離「第二層硬上限」只剩1653萬9372美元空間。隨著羅賓森與關鍵後衛沙梅特（Landry Shamet）都將成為完全自由球員，且可能收到其他球隊提供的報價合約，尼克勢必面臨困難的財務決策。

《紐約郵報》記者邦迪（Stefan Bondy）指出，尼克老闆多蘭（James Dolan）不願讓球隊薪資跨進「第二層硬上限」，這代表球隊今夏恐怕無法重新簽下羅賓森。

羅賓森。 路透社

羅賓森是尼克陣中深受球迷喜愛、也是目前效力最久的球員之一。他本季領有1290萬美元到期合約，將成為完全自由球員。2025-26年例行賽，羅賓森出賽60場，平均攻下5.7分、8.8籃板，是唐斯（Karl-Anthony Towns）身後相當關鍵的替補長人。

對塞爾蒂克與尼克來說，魯尼雖然上季受傷勢影響出賽有限，但他過去在勇士冠軍體系中累積豐富季後賽經驗，具備籃板、掩護、團隊防守與內線苦工能力。若鵜鶘正式放棄球隊選項，他很可能成為自由市場中多支季後賽球隊爭搶的低成本中鋒補強目標。