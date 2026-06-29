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NBA／哈利伯頓阿基里斯腱重傷找回健康 自信喊話：從沒感覺這麼強壯

聯合新聞網／ 綜合外電報導
哈利伯頓自信能夠健康回歸。 美聯社
哈利伯頓自信能夠健康回歸。 美聯社

2026世足賽

距離因阿基里斯腱撕裂重傷倒下已超過1年，溜馬當家後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）如今感覺自己已經逐漸回到正常狀態。他在受訪時談到，自己預計在2026-27年賽季復出，同時對身體狀態抱持高度信心。

哈利伯頓說：「我的身體感覺很棒。我移動時感覺很好，打球時感覺也很好。老實說，我的身體真的感覺很棒。我從來沒有覺得自己這麼強壯過。我還是得再稍微把體能調整得更好一點，但我感覺很好。」

他也提到，目前距離新賽季還有時間，自己仍有足夠空間把狀態推到最佳。哈利伯頓表示：「這令人興奮，而且現在才什麼時候，6月底而已。我還有3個月。我覺得自己狀態很好，是NBA等級的體能狀態，但NBA體能狀態和哈利伯頓的體能狀態還是不同。我會達到那個程度。」

哈利伯頓去年帶領溜馬打出夢幻般的季後賽之旅。憑藉關鍵時刻的冷靜表現與出色進攻組織能力，一路直闖總冠軍賽，更和雷霆周旋到搶七大戰。

然而就在最關鍵時刻，哈利伯頓卻以最令人心碎的方式倒下。他在比賽中因阿基里斯腱重傷退場，溜馬最終也無緣總冠軍。

哈利伯頓用了整個2025-26年賽季來進行復健和休養，這段期間他還因罹患帶狀疱疹引發關注，外界注意到他的臉部明顯腫脹，體重也有所增加。如今哈利伯頓很高興自己已經完全擺脫這些狀況。

「我回頭看自己的影片，可以看到我的臉有多腫。我很高興那已經過去了，成為過去式。我感覺很好，我的身體感覺很棒，我已經能做所有事情。」哈利伯頓說。

哈利伯頓也強調，這是自己很久以來第一次真正像健康的NBA球員一樣運作，這讓他相當興奮。

「我覺得自己現在像是一名健康NBA球員在運作，這是很久以來第一次，這令人興奮。現在我能來到這裡，不需要回答球團裡任何人關於我健康狀況的問題，而是可以直接加入，和孩子們一起做一些事情，這對我意義重大。經歷過去12個月後，我不會把這一切視為理所當然。」

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