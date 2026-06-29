快訊

世足賽／韓媒直言日本實現「脫亞」目標 南韓退到世界足壇邊緣

金曲收視創佳績！她台上熱舞飆收視最高點 許效舜一句話吸92.7萬人搶看

北市前偵查隊長涉貪喝花酒 判刑10年6月、褫奪公權3年

NBA／艾頓傳將執行810萬美元球員選項 湖人中鋒布局先有答案

聯合新聞網／ 綜合外電報導
湖人中鋒艾頓。 美聯社
湖人中鋒艾頓。 美聯社

2026世足賽

湖人已經與後場主力里夫斯（Austin Reaves）達成延長合約協議，詹姆斯（LeBron James）的去向仍是外界關注焦點，至於中鋒艾頓（Deandre Ayton）的答案可能已經逐漸明朗。

根據費雪（Jake Fischer）的報導，艾頓目前握有一份810萬美元的球員選項，雖然這筆金額相較聯盟其他球星並不算龐大，但對薪資操作空間有限的湖人來說，每一塊錢都相當重要。據了解，外界預期艾頓將選擇執行球員選項，續留湖人。

費雪提到，這個時間點也將讓多位球員的合約狀態獲得明確答案，包括勇士格林（Draymond Green）2770萬美元球員選項、火箭范弗利特（Fred VanVleet）2500萬美元球員選項、熱火維金斯（Andrew Wiggins）3020萬美元球員選項，以及雷霆多特（Lu Dort）1720萬美元球隊選項、老鷹庫明加（Jonathan Kuminga）2430萬美元球隊選項。

「目前已有跡象顯示，湖人中鋒艾頓確實打算執行下季810萬美元球員選項，而不是進入自由市場。」費雪進一步指出。

艾頓上季是加盟湖人後的第一個賽季，他例行賽出賽72場，平均每場攻下12.5分、8籃板，投籃命中率達67.1%。雖然他不再是球隊主要進攻核心，但仍能提供禁區終結、籃板保護與中鋒輪替深度。

目前艾頓尚未正式做出最終決定，不過外界普遍認為他將執行球員選項。對湖人而言，如果艾頓確定留隊，至少能先穩住禁區人手，讓球隊在自由市場開啟後，把更多注意力放在詹姆斯身上、側翼深度與其他補強操作上。

相關新聞

NBA／黃蜂再度交易送走布里吉斯 太陽補強鋒線省下2000萬美元豪華稅

夏洛特黃蜂休賽季持續大幅調整陣容，根據報導，黃蜂將布里吉斯（Miles Bridges）、2029年首輪選秀權與2027年二輪選秀權送往鳳凰城太陽，換回艾倫（Grayson Allen）、奧尼爾（Royce O'Neale）以及2033年首輪選秀權。

NBA／勇士傳鎖定詹姆斯+戴維斯 盼合體柯瑞共演「浴血任務」

NBA自由市場本週即將開啟，聯盟各隊傳聞已經滿天飛，其中金州勇士被傳出正醞釀一項大膽計畫。

NBA／艾頓傳將執行810萬美元球員選項 湖人中鋒布局先有答案

湖人已經與後場主力里夫斯（Austin Reaves）達成延長合約協議，詹姆斯（LeBron James）的去向仍是外界關注焦點，至於中鋒艾頓（Deandre Ayton）的答案可能已經逐漸明朗。

NBA／傳湖人又盯上前鋒射手 金塊薪資壓力大可能啟動交易

湖人傳出正在關注金塊前鋒射手鋒強森（Cameron Johnson）的交易動向，據悉他已經在市場上引發多支球隊興趣，若金塊因薪資壓力必須再做調整，他可能很快會成為交易籌碼。

NBA／老鷹保障希爾德960萬美元薪資 增添後續交易匹配籌碼

射手希爾德（Buddy Hield）原本在2026-27年賽季薪資僅有300萬美元受保障，不過隨著老鷹選擇在期限後繼續將他留在名單上，他的合約將轉為全額保障，假值達960萬美元。

NBA／阿努諾比大都會開球 與童年偶像雷耶斯交換球衣圓夢

尼克冠軍前鋒阿努諾比（OG Anunoby）原本是前紐約大都會游擊手雷耶斯（José Reyes）的忠實球迷。近日，他在花旗球場見到這位童年偶像，完成一段特別的圓夢時刻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。