NBA／艾頓傳將執行810萬美元球員選項 湖人中鋒布局先有答案

湖人已經與後場主力里夫斯（Austin Reaves）達成延長合約協議，詹姆斯（LeBron James）的去向仍是外界關注焦點，至於中鋒艾頓（Deandre Ayton）的答案可能已經逐漸明朗。

根據費雪（Jake Fischer）的報導，艾頓目前握有一份810萬美元的球員選項，雖然這筆金額相較聯盟其他球星並不算龐大，但對薪資操作空間有限的湖人來說，每一塊錢都相當重要。據了解，外界預期艾頓將選擇執行球員選項，續留湖人。

費雪提到，這個時間點也將讓多位球員的合約狀態獲得明確答案，包括勇士格林（Draymond Green）2770萬美元球員選項、火箭范弗利特（Fred VanVleet）2500萬美元球員選項、熱火維金斯（Andrew Wiggins）3020萬美元球員選項，以及雷霆多特（Lu Dort）1720萬美元球隊選項、老鷹庫明加（Jonathan Kuminga）2430萬美元球隊選項。

「目前已有跡象顯示，湖人中鋒艾頓確實打算執行下季810萬美元球員選項，而不是進入自由市場。」費雪進一步指出。

艾頓上季是加盟湖人後的第一個賽季，他例行賽出賽72場，平均每場攻下12.5分、8籃板，投籃命中率達67.1%。雖然他不再是球隊主要進攻核心，但仍能提供禁區終結、籃板保護與中鋒輪替深度。

目前艾頓尚未正式做出最終決定，不過外界普遍認為他將執行球員選項。對湖人而言，如果艾頓確定留隊，至少能先穩住禁區人手，讓球隊在自由市場開啟後，把更多注意力放在詹姆斯身上、側翼深度與其他補強操作上。