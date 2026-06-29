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NBA／傳湖人又盯上前鋒射手 金塊受制薪資壓力可能啟動交易

聯合新聞網／ 綜合外電報導
強森(左)持球面對唐西奇。 路透社
強森(左)持球面對唐西奇。 路透社

2026世足賽

湖人傳出正在關注金塊前鋒射手鋒強森（Cameron Johnson）的交易動向，據悉他已經在市場上引發多支球隊興趣，若金塊因薪資壓力必須再做調整，他可能很快會成為交易籌碼。

根據報導，除了湖人之外，包括塞爾蒂克、熱火、快艇與魔術等，都對這位具備外線投射能力的前鋒感興趣。

金塊去年休賽季才用波特（Michael Porter Jr.）與2032年無保護首輪籤換來強森。不過，金塊目前的薪資結構可能迫使球團繼續尋求下一步操作，目標是讓球隊總薪資降到「第二層硬上限（Second Apron）」以下。

上季強森出賽54場，平均攻下12.2分、3.8籃板、2.4助攻，投籃命中率48.0%，三分命中率則達到生涯最佳的43.0%。雖然他的得分數據相較前一年效力籃網時有所下滑，但其外線投射能力仍相當突出。

現年30歲的強森即將進入合約最後一年，2026-27年賽季薪資為2306萬美元，這也讓他的交易價值更具操作彈性。對有意補強的球隊而言，強森不只是即戰力射手，也是一份到期合約；對金塊而言，若必須處理薪資壓力，他同樣可能成為最容易被討論的籌碼之一。

強森一直被視為當代籃球風格中最具價值的高三分射手與空間型前鋒之一，對於想強化側翼輪替的季後賽競爭球隊來說，具備相當高的吸引力。無論是拉開空間、接球投籃，或是在進攻端提供穩定外線威脅，他都能成為爭冠球隊補強拼圖。

倘若丹佛受制薪資壓力最終決定出手，強森很快會成為今年交易市場上最受矚目的人選之一。

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