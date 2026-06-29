NBA／老鷹保障希爾德960萬美元薪資 增添後續交易匹配籌碼

射手希爾德（Buddy Hield）原本在2026-27年賽季薪資僅有300萬美元受保障，不過隨著老鷹選擇在期限後繼續將他留在名單上，他的合約將轉為全額保障，價值達960萬美元。

老鷹是在上季季中交易中得到希爾德，當時他與庫明加（Jonathan Kuminga）一同被送往亞特蘭大，另外波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）則是轉往勇士。這位老將射手加盟老鷹後，例行賽僅出賽7場，之後也在季後賽出賽2場。

希爾德是2016年首輪第6順位球員，生涯至今已效力過6支球隊，其中自2024年以來就已待過4支不同球隊。

相較於過去效力沙加緬度國王時期，希爾德近年的產量已明顯下滑。上季他合計為勇士與老鷹出賽51場，平均每場僅上場16.1分鐘，攻下7.6分，三分命中率也降到生涯最差的34.9%。

不過，只要處在合適環境，希爾德仍有機會重新成為板凳席上的有效戰力。雖然他上季外線手感不如以往，但生涯三分命中率仍高達39.5%，而幾乎聯盟每支球隊都需要這類具備外線牽制力的射手。

雖然希爾德上季在老鷹的實際出賽時間有限，但球隊選擇保障他的薪資，除了保留外線投射深度，也可能是為後續交易操作預做準備。

據了解，老鷹正在探索多種選項，其中包括利用希爾德的合約薪資，作為交易中匹配新進球員薪資的籌碼。

希爾德合約中還握有2027-28年賽季的球員選項。如果他選擇執行該選項，該季薪資中有310萬美元受保障。

對老鷹來說，這份合約在短期內既可保留一名具備外線火力的老將，也能在交易市場上提供薪資操作彈性。