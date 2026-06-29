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NBA／阿努諾比大都會開球 與童年偶像雷耶斯交換球衣圓夢

聯合新聞網／ 綜合外電報導
阿努諾比與偶像雷耶斯交換球衣。 美聯社
阿努諾比與偶像雷耶斯交換球衣。 美聯社

2026世足賽

尼克冠軍前鋒阿努諾比（OG Anunoby）原本是前紐約大都會游擊手雷耶斯（José Reyes）的忠實球迷。近日，他在花旗球場見到這位童年偶像，完成一段特別的圓夢時刻。

阿努諾比與雷耶斯先在大都會記者會室進行球衣交換，兩人也一起合影留念。隨後，阿努諾比因幫助尼克奪下自1973年以來首座總冠軍，在大都會球迷面前獲得熱烈歡呼。接著他登上投手丘，為比賽開出第一球，而接捕對象正是雷耶斯。

這次開球表現並不差。身高6呎7吋的阿努諾比順利將球投進本壘方向，SNY轉播室內的達林（Ron Darling）也開玩笑表示：「他選對運動了。」

阿努諾比其實是棒球迷。他在賽前記者會中透露，自己小時候玩過電玩遊戲《MLB 2K8》，當時封面人物正是雷耶斯。雷耶斯也是他在遊戲中最常使用的球員之一，他會操控雷耶斯盜壘、敲出大量安打，更帶隊贏下世界大賽冠軍。

「從那時候開始，他就是我最喜歡的球員。」阿努諾比表示。

阿努諾比開球。 法新社
阿努諾比開球。 法新社

尼克相隔53年奪冠打破NBA最長冠軍荒紀錄，大都會顯然也想分一點好運氣。只是大都會開季以來積弱不振，目前在國聯東區墊底，勝率僅41.7%，他們上一次在世界大賽奪冠已經要追溯到1986年，距今30年之久；即便大都會近年來不斷燒錢補強，看起來卻是白忙一場。

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