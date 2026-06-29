NBA／柯林斯自由市場受關注 傳馬刺76人魔術有意爭取

即將恢復自由身的28歲前鋒柯林斯（John Collins）傳出吸引多隊關注；據了解，包含魔術、馬刺與76人都可能對他感興趣，至於灰狼也曾與柯林斯傳出流言，不過外界預期灰狼在財務條件上恐怕難以與其他球隊競爭。

76人與馬刺近期一直被認為會積極追逐自由市場上的優質前鋒，而柯林斯正是今年可供選擇的重要人選之一。以他的運動能力、前場得分與籃板能力來看，能替需要鋒線深度的球隊提供即戰力補強。

柯林斯上季效力洛杉磯快艇，例行賽出賽69場，平均每場上場27.1分鐘，繳出13.6分、5.3籃板的成績。他雖然不再是球隊主要進攻核心，但仍能在前場提供穩定火力與活動力。

柯林斯剛走完一份5年1.25億美元合約的最後一年，這份合約原本是他與老鷹簽下。他合約前兩年效力老鷹，之後被交易至猶他爵士，一共待了兩個賽季。上季他執行球員選項，薪資為2658萬美元，並且要在今年夏天進入自由市場。

隨著自由市場鋒線資源有限，柯林斯的去向將成為多隊補強布局的一環。魔術、馬刺與76人都有各自的鋒線需求，其中馬刺與76人更頻繁被點名有意補進自由市場最佳前鋒群。至於灰狼雖曾被連結，但受限薪資結構，能否提出具競爭力的報價仍不被看好。