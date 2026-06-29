快訊

台海若明天開戰「美國恐撐不住」專家：最周全戰略也難敵1大軟肋

年輕人沒用過？電話撥「1神秘號碼」秒聽準確時間 內行狂推超實用

太噁心！屁孩惡搞爭鮮「壽司咬一半放回去」竟是員工 官方也怒了

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／柯林斯自由市場受關注 傳馬刺76人魔術有意爭取

聯合新聞網／ 綜合外電報導
柯林斯將投入自由市場。 美聯社
柯林斯將投入自由市場。 美聯社

2026世足賽

即將恢復自由身的28歲前鋒柯林斯（John Collins）傳出吸引多隊關注；據了解，包含魔術、馬刺與76人都可能對他感興趣，至於灰狼也曾與柯林斯傳出流言，不過外界預期灰狼在財務條件上恐怕難以與其他球隊競爭。

76人與馬刺近期一直被認為會積極追逐自由市場上的優質前鋒，而柯林斯正是今年可供選擇的重要人選之一。以他的運動能力、前場得分與籃板能力來看，能替需要鋒線深度的球隊提供即戰力補強。

柯林斯上季效力洛杉磯快艇，例行賽出賽69場，平均每場上場27.1分鐘，繳出13.6分、5.3籃板的成績。他雖然不再是球隊主要進攻核心，但仍能在前場提供穩定火力與活動力。

柯林斯剛走完一份5年1.25億美元合約的最後一年，這份合約原本是他與老鷹簽下。他合約前兩年效力老鷹，之後被交易至猶他爵士，一共待了兩個賽季。上季他執行球員選項，薪資為2658萬美元，並且要在今年夏天進入自由市場。

隨著自由市場鋒線資源有限，柯林斯的去向將成為多隊補強布局的一環。魔術、馬刺與76人都有各自的鋒線需求，其中馬刺與76人更頻繁被點名有意補進自由市場最佳前鋒群。至於灰狼雖曾被連結，但受限薪資結構，能否提出具競爭力的報價仍不被看好。

相關新聞

NBA／黃蜂再度交易送走布里吉斯 太陽補強鋒線省下2000萬美元豪華稅

夏洛特黃蜂休賽季持續大幅調整陣容，根據報導，黃蜂將布里吉斯（Miles Bridges）、2029年首輪選秀權與2027年二輪選秀權送往鳳凰城太陽，換回艾倫（Grayson Allen）、奧尼爾（Royce O'Neale）以及2033年首輪選秀權。

NBA／勇士傳鎖定詹姆斯+戴維斯 盼合體柯瑞共演「浴血任務」

NBA自由市場本週即將開啟，聯盟各隊傳聞已經滿天飛，其中金州勇士被傳出正醞釀一項大膽計畫。

NBA／阿努諾比大都會開球 與童年偶像雷耶斯交換球衣圓夢

尼克冠軍前鋒阿努諾比（OG Anunoby）原本是前紐約大都會游擊手雷耶斯（José Reyes）的忠實球迷。近日，他在花旗球場見到這位童年偶像，完成一段特別的圓夢時刻。

NBA／柯林斯自由市場受關注 傳馬刺76人魔術有意爭取

即將恢復自由身的28歲前鋒柯林斯（John Collins）傳出吸引多隊關注；據了解，包含魔術、馬刺與76人都可能對他感興趣，至於灰狼也曾與柯林斯傳出流言，不過外界預期灰狼在財務條件上恐怕難以與其他球隊競爭。

NBA／想留不能留才最寂寞！透露想在勇士退休 巴特勒坦然面對交易變數

勇士悍將巴特勒（Jimmy Butler）近日親自說明自己在金州的未來。這位明星前鋒在接受《ESPN》記者史萊特（Anthony Slater）訪問時明確表示，他希望在灣區結束生涯，更想幫助勇士重返聯盟金字塔頂端。

NBA／八村壘自由市場行情升溫 馬刺、籃網傳有興趣爭取

洛杉磯湖人前鋒八村壘（Rui Hachimura）即將成為完全自由球員，外界預期他可能在今年休賽季吸引不少球隊關注，也不排除離開湖人。根據知名記者史坦（Marc Stein）與費雪（Jake Fischer）報導，馬刺與籃網都對爭取這位日本一哥展現興趣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。