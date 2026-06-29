NBA／想留不能留才最寂寞！透露想在勇士退休 巴特勒坦然面對交易變數

勇士悍將巴特勒（Jimmy Butler）近日親自說明自己在金州的未來。這位明星前鋒在接受《ESPN》記者史萊特（Anthony Slater）訪問時明確表示，他希望在灣區結束生涯，更想幫助勇士重返聯盟金字塔頂端。

談到未來是否願意長留勇士，巴特勒說：「『結束』不是一個好字眼，但這就是我想完成生涯的地方。我想在這裡退休。這個組織是頂級的，是最好的。老實說，就是最好的。」

巴特勒也提到，能與柯瑞（Stephen Curry）這樣的傳奇球星並肩作戰，對他而言是難得經驗。他表示：「你正在和史上最偉大的球員之一一起打球。我很感激能見證這一切。我希望自己能做好本分，幫助這個組織回到我們該在的頂端。」

巴特勒是在去年一筆交易中來到勇士。當時他與邁阿密熱火之間經歷一段起伏不斷的拉鋸與僵局，最終在2024-25年賽季被送往金州。加盟後，巴特勒與勇士簽下2年1.21億美元延長合約，2026-27年賽季將是他的合約年。

值得注意的是，勇士今年2月就曾探詢交易市場，今夏也持續評估各種可能性，因此外界也傳出一些聲音，認為如果勇士真的推動大型交易，巴特勒這份即將到期的合約，可能會成為促成交易的關鍵薪資籌碼。對於可能被交易的話題，巴特勒態度相當坦然。

「你是在說被交易嗎？那不會是第一次。不過，知道自己在這裡是被需要的，感覺很好。如果我被交易，那就是被交易。他們的工作就是贏球。我能幫他們做到嗎？可以。如果他們覺得別人能比我復出時程更快幫助球隊做到這件事，那他們就必須去做。但就目前來說，我還在這裡。我不會把這件事視為理所當然，我很感激。但如果我回來時仍在這裡，我們會沒問題的。」巴特勒表示。

目前對巴特勒來說，最重要的任務是健康復出。他在今年2月遭遇右膝前十字韌帶撕裂重傷，不僅讓他賽季提前報銷，也重創勇士2025-26年賽季爭冠希望。外界預期，他有機會在2026-27年賽季某個時間點回歸球場。

即使現年36歲，又正處於漫長復健過程，外界對他是否仍能維持明星級水準有所疑問，但巴特勒本人仍充滿信心。他相信自己回到球場後，仍會是聯盟最好的球員之一，也能幫助勇士重新競爭總冠軍。

談到目前復原狀況，巴特勒表示：「我會回到一直以來的那個自己。如果真要說，也許會更好。」

他也強調自己仍有能力在高水準賽場上發揮影響力：「我知道，只要我回來，我仍然會是頂尖球員。我還能再打好幾年，我們會一路拚到最後。」