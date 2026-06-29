NBA／八村壘自由市場行情升溫 馬刺、籃網傳有興趣爭取

洛杉磯湖人前鋒八村壘（Rui Hachimura）即將成為完全自由球員，外界預期他可能在今年休賽季吸引不少球隊關注，也不排除離開湖人。根據知名記者史坦（Marc Stein）與費雪（Jake Fischer）報導，馬刺與籃網都對爭取這位日本一哥展現興趣。

八村壘即將恢復完全自由球員身分，他在剛結束的2025-26年賽季領有1820萬美元到期合約。自2023年加盟湖人以來，八村壘一直是球隊可靠的進攻火力來源，能在前場提供得分、身材對抗與一定外線能力。

2025-26年賽季，八村壘出賽68場，其中41場先發，平均每場上場28.3分鐘，繳出11.5分、3.3籃板，投籃命中率51.4%，三分命中率更達44.3%。以他的得分能力與前場多功能性來看，今年夏天勢必會吸引多支球隊評估出手。

剛在總冠軍賽敗給尼克的馬刺，顯然會是相當值得關注的潛在落腳處。八村壘的身材、臂展與得分能力，若能與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）搭配，有機會成為馬刺前場的重要補強，也能替球隊在鋒線與禁區輪替上增加更多變化。

籃網方面同樣需要即戰力補強。球團希望在2026-27年賽季重新提升競爭力，而八村壘具備穩定得分能力與不錯的投射效率，能替籃網補上前場火力，並增加進攻端的選擇。

對湖人而言，八村壘若離隊，將代表球隊前場輪替出現重要缺口。不過隨著自由市場開啟在即，各隊薪資空間與補強需求陸續浮上檯面，八村壘的動向也將成為今年休賽季值得關注的焦點之一。