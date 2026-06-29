NBA／油箱還有不少油！獨行俠加入雷納德之爭 曝「K湯」成交易籌碼

快艇巨星「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）明年休賽季合約將到期，眾多交易傳言在今年休賽季也逐漸出現，其中不乏老東家暴龍、馬刺和快艇。近日根據報導顯示，獨行俠也加入競爭行列，並且可能將「K湯」湯普森（Klay Thompson）擺上談判桌。

根據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）等透露，獨行俠對快艇提出用華盛頓（P.J. Washington）、湯普森和幾張選秀籤換來雷納德，而球隊新總裁尤基利（Masai Ujiri）就任暴龍總管時期就曾與這位頂級攻守悍將共事，更是當初暴龍奪下隊史首冠的重要操盤手。

至於雷納德方面，本人曾表明希望留在洛杉磯，但他下賽季5030萬美元（約台幣16億）的薪資對於已觸碰薪資帽的快艇來說相對龐大，因此續留出現變數。而當前最熱門的潛在交易對象暴龍則是提出得分手英格倫（Brandon Ingram）而非前鋒巴瑞特（RJ Barrett），另外還有迪克（Gradey Dick）以及選秀籤作為交易包裹。

雷納德加盟至快艇6季持續受傷並影響，出席率一直飽受爭議，不過2025~26賽季打出較為健康的一季，出賽65場都是先發，砍下生涯最高27.9分外帶6.4籃板3.6助攻1.9抄截，證明只要能保持健康，「可愛」在攻防兩端依然是聯盟頂尖水準，也讓各球隊對他仍保持高度興趣。