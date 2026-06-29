NBA／勇士傳鎖定詹姆斯+戴維斯 盼合體柯瑞共演「浴血任務」

NBA自由市場本週即將開啟，聯盟各隊傳聞已經滿天飛，其中金州勇士被傳出正醞釀一項大膽計畫。

根據多位聯盟消息人士透露，勇士正在嘗試交易得到先前被湖人送到巫師的明星長人戴維斯（Anthony Davis），同時希望在自由市場開啟後簽下41歲的詹姆斯（LeBron James），讓兩人能夠和柯瑞（Stephen Curry）組成「終極三老」，力拚再拿一座總冠軍。

對一支逐漸老化的王朝球隊來說，這樣的構想帶有濃厚懷舊色彩。勇士似乎希望把幾張熟悉的巨星面孔放回同一張爭冠海報上，讓柯瑞、格林（Draymond Green）、戴維斯與詹姆斯，在總教練柯爾（Steve Kerr）帶領下，聯手完成最後一次冠軍任務。

不過，若勇士想交易戴維斯，勢必要送出巴特勒（Jimmy Butler）。巴特勒目前身背一份即將到期、價值5700萬美元的合約，且仍在從十字韌帶撕裂傷勢中復原。除此之外，勇士還必須附上選秀資產，目前他們手上可用於交易的籌碼，包括未來2枚首輪籤與4個首輪互換權。

消息人士指出，勇士希望先補進戴維斯，再藉此吸引詹姆斯離開洛杉磯、轉戰灣區。對詹姆斯來說，這樣的招募說詞相當直接：與戴維斯重聚、和柯瑞及格林聯手、為柯爾打球。

《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）上週曾報導，湖人目前尚未向詹姆斯提出報價。如果詹姆斯想繼續打球，他可能必須轉往新球隊，並接受價值略高於1500萬美元的中產階級例外合約。不過，Klutch Sports執行長保羅（Rich Paul）透露，今年夏天已有「10到12支球隊」詢問補進詹姆斯的可能性，因此也不排除出現先簽後換等操作方式。

勇士對詹姆斯確實具備一定吸引力。詹姆斯曾在2024年巴黎奧運美國隊與柯瑞、戴維斯和柯爾合作並拿下金牌，當時幾人的籃球默契已相當明顯。詹姆斯也曾形容，自己與柯瑞搭檔時感覺很自然，因為兩人都「用正確方式打球」。

換言之，勇士如今想組成的，幾乎像是NBA版「浴血任務」，集合多位老牌傳奇，為最後一次任務共同出擊，目標就是再拿一枚冠軍戒指。

但現實層面上，這項計畫能否成真仍充滿疑問。

巫師目前已釋出想留下戴維斯的訊號。華盛頓日前才與楊恩（Trae Young）完成4年2.12億美元延長合約，展現球隊亟欲競爭的方向。巫師總管道金斯（Will Dawkins）上週在節目中談到戴維斯時表示：「他想待在這裡，我們也希望他在這裡。等到8月中，我們能夠正式討論時，將會進行那場對話。」

戴維斯預計將在8月6日取得簽下4年2.75億美元延長合約的資格。不過，如果他被交易，延長合約時間表將重新計算。依照勞資協議規定，交易正式完成後，他必須等6個月，才有資格與新球隊簽下完整頂薪延長合約。

巫師目前的操作看起來像是一支想立即贏球的球隊。在這樣背景下，一名37歲、正從重大傷勢恢復的巴特勒，對華盛頓是否真有足夠吸引力，仍是一大問題。勇士若真想完成戴維斯交易，可能還得把巴特勒送往第三隊，再由第三隊提供另一名具明星等級的球員或更合適籌碼給巫師。

巴特勒本人對目前處境也有清楚認知。近日參加勇士隊內活動後，他表示自己希望續留金州，並稱勇士是他效力過最好的球團。不過，當被問到交易可能性時，巴特勒也坦然表示：「如果我被交易，那就是被交易。他們的工作就是贏球。我能幫他們做到嗎？可以。但如果他們覺得其他人能在我復出之前，更快幫他們達成目標，那他們就必須去做。不過就目前來說，我還在這裡。」

這段話幾乎說明了勇士目前的處境。巴特勒原本是他們重磅補強的主角，但如今若勇士想在競爭激烈的西區重新具備爭冠本錢，他可能反而必須成為交易籌碼。勇士無法等到1月、2月，或等巴特勒完全恢復健康後才開始競爭；他們的爭冠窗口必須從10月新賽季開打就啟動，這也是球團積極探索詹姆斯與戴維斯選項的原因。

不過，詹姆斯是否真的會離開湖人仍沒有定論，勇士也不是在面對一支只想甩掉戴維斯合約的球隊。更重要的是，勇士可能不是唯一追求戴維斯的球隊。

《The Stein Line》上週曾報導，拓荒者在無緣安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）後，可能轉向追求戴維斯。拓荒者同時也把布朗（Jaylen Brown）列為目標，他們擁有可交易薪資與未來選秀籤組合，足以在球星交易市場提出具吸引力報價。

這一點對勇士相當關鍵，因為如果巫師真的願意聽取戴維斯報價，拓荒者這類同樣想立即升級陣容的買家，可能會推高交易價格，讓勇士更難完成計畫。

勇士近年並非第一次追逐明星球員受挫。過去幾年，他們曾嘗試交易喬治（Paul George）、馬卡南（Lauri Markkanen）、席亞康（Pascal Siakam）、杜蘭特（Kevin Durant）、安戴托昆波與雷納德（Kawhi Leonard）。他們是在杜蘭特對重返勇士沒有興趣後，才轉向補進巴特勒。如今巴特勒受傷，柯瑞的爭冠時間也越來越有限。

這項計畫最後也許只會成為又一次勇士球迷在交易模擬器中的幻想。但也不能完全排除，金州真的能組出NBA史上最老牌、也最具名氣的超級球隊。

倘若詹姆斯、戴維斯、柯瑞、格林與柯爾真的在生涯最後階段聯手，他們將把各自的終章，推向最後一次總冠軍追逐。