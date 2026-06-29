NBA／拿FMVP卻僅排塞爾蒂克陣中第7好！ 布朗怒嗆「數據毀了現代籃球」

作為「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）交易籌碼失敗後，塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）持續被擺上談判桌。近日薪資專家馬克斯（Bobby Marks）更是透露，數據分析師僅將這位帶領綠衫軍奪冠的絕對核心排在全隊第7，讓布朗怒斥「數據毀了籃球」。

作為2024年總冠軍賽最有價值球員，布朗是塞爾蒂克成為勁旅的關鍵人物，2025~26賽季泰托姆（Jayson Tatum）因傷缺陣時也扛起球隊。不過這位隊魂卻在近日被擺上談判桌，甚至被認為在陣中影響力不大。馬克斯在一檔節目就透露：「有一名數據分析師告訴我，布朗在球隊中被視為第7好的球員」。

該言論很快在社群延燒，布朗本人則是相當不滿，回應道「現代分析師都喜歡拿數據貶低球員，操縱言論，真的拿球說話，誰在攻防兩端比我好，這個『分析師』到底是為誰工作的。」不久後他在個人帳號上再發言怒嗆「我進入聯盟10年間的例行賽加季後賽勝場最多」、「數據分析毀了籃球比賽，現在是AI籃球」。

面對布朗的回應，馬克斯進行緩頰，並表示自己並非那位分析師，「而且相比數據，我是眼見為憑的人，我會希望你在我隊上，你對勝利的影響力是當今聯盟前10，對任何想奪冠的球隊都有幫助」不過他也提到「但這就是2026年的媒體」，而布朗對此要求對方提出消息來源。

馬克斯日前也轉發這段完整採訪，並強調切勿僅因片段就以偏概全，但仍引起不滿，表示將該片段刻意剪出的當下就已經代表要製造爭議，「現在才講這些都是藉口了」。