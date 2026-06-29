NBA／黃蜂再度交易送走布里吉斯 太陽補強鋒線省下2000萬美元豪華稅

夏洛特黃蜂休賽季持續大幅調整陣容，根據報導，黃蜂將布里吉斯（Miles Bridges）、2029年首輪選秀權與2027年二輪選秀權送往鳳凰城太陽，換回艾倫（Grayson Allen）、奧尼爾（Royce O'Neale）以及2033年首輪選秀權。

這是黃蜂3天內完成的第2筆重大交易。球隊日前才將明星控衛小鮑爾（LaMelo Ball）送到灰狼，如今又交易走效力多年的布里吉斯，顯示夏洛特正進入新一波陣容重整。另一方面，黃蜂也與懷特（Coby White）達成3年7400萬美元續約協議，試圖在拆解部分核心的同時，保留後場戰力與未來競爭架構。

布里吉斯上季在黃蜂扮演重要角色，幫助球隊距離結束自2016年以來的季後賽荒，只差一場附加賽勝利。他是年輕黃蜂陣中受到信任的老將領袖，也做了許多數據之外的工作，協助小鮑爾、米勒（Brandon Miller）與菜鳥克努佩爾（Kon Knueppel）逐漸成為球隊進攻端主要軸心。

黃蜂上季拿下44勝，相較前一季僅19勝大幅進步。他們在1月2日時戰績仍只有11勝23敗，但之後45場比賽贏下32場。從1月1日到例行賽結束，黃蜂擁有全NBA排名第1的進攻效率與第5的防守效率，而布里吉斯在禁區對抗與身體強度上，提供了夏洛特相當重要的韌性。

即使球權使用率下降，布里吉斯在2025-26賽季仍繳出場均17.1分、5.8籃板的表現。太陽透過這筆交易補進28歲前鋒，也同時省下2000萬美元豪華稅，並在自由市場開啟前空出一個球員名單位置，讓球隊保有後續操作彈性。

黃蜂則在這筆交易中補進艾倫與奧尼爾兩名具備即戰力的老將，同時取得太陽2033年無保護首輪籤。至於黃蜂送出的2029年首輪籤，將是他們自己、爵士、騎士或灰狼之中順位最差的一枚。

布里吉斯過去曾因場外事件影響職業生涯。他在重罪家暴案中選擇不抗辯後，因禁賽缺席整個2022-23年賽季，也錯過接下來2023-24年賽季部分比賽。如今他已經進入合約的最後一年，接下來將在太陽尋求重新證明自己的機會。