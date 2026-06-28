NBA／杜倫不滿活塞報價考慮先簽後換 2.8億美元頂級續約資格成談判關鍵

根據《The Athletic》報導，受限制自由球員杜倫（Jalen Duren）對活塞提出的初步報價並不滿意，後續可能探索先簽後換的可能性，也讓活塞今年休賽季可能面臨核心戰力續約難題。

現年22歲的杜倫與活塞之間的談判，外界原本就普遍預期不會輕鬆。杜倫在例行賽打出菁英級表現，幫助底特律以60勝22敗拿下東區最佳戰績，但他在季後賽表現大幅下滑，活塞最終於第二輪敗給騎士，讓球隊對他的長約價值評估變得更加複雜。

杜倫本季入選年度最佳第三隊，因此具備簽下5年2.871億美元延長合約的資格，這份合約起薪將占活塞薪資上限的30%。據了解，雙方目前對合約價值的認知差距相當大，大到杜倫已開始考慮轉往其他球隊的方式。相較於與其他球隊簽下報價單、再讓活塞有機會選擇跟進匹配，先簽後換被認為是更理想的途徑。

由於今年夏天可能有多名頂級球星進入交易市場，包括塞爾蒂克的布朗（Jaylen Brown）與快艇的雷納德（Kawhi Leonard），接下來的問題將是活塞是否願意在適當時機參與這類大型交易架構，把杜倫納入可能操作之中。

當然，杜倫與活塞仍有時間縮小分歧並達成協議，但他的市場價值之所以難以判斷，關鍵就在於例行賽與季後賽表現落差明顯。

杜倫本季例行賽出賽70場，場均19.5分、10.5籃板，平均每場出手11.5次，整體命中率高達65%。他在球員影響力估值（Player Impact Estimate，PIE）排名全聯盟第6，僅次於約柯奇（Nikola Jokić）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、唐西奇（Luka Dončić）與雷納德。

活塞本季60勝22敗，也是球隊自2005-06賽季64勝18敗以來最佳例行賽戰績。不過到了季後賽，杜倫在面對魔術與騎士的14場比賽中，場均狂跌至只剩10.2分、8.5籃板，平均出手7.8次，投籃命中率降至51.4%，PIE值也下滑到8.7，這讓外界對他是否值得頂薪續約出現更多討論。

另一方面，活塞今年夏天也被認為正在尋求重大陣容升級。聯盟消息人士透露，活塞在里夫斯（Austin Reaves）與洛杉磯湖人續約前，曾對他抱持高度興趣。除此之外，活塞也曾與布朗、雷納德以及赫洛（Tyler Herro）的交易流言搭上邊；不過赫洛已在涉及安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的交易中，從邁阿密轉往公鹿。

活塞內部也還有其他續約課題。23歲、入選年度防守第一隊的湯普森（Ausar Thompson）也具備延長合約資格，最高可能簽下5年總額1.62億美元的合約。換句話說，活塞不只要決定杜倫的價值，也必須同時規劃湯普森與整體薪資結構。

活塞籃球事務總裁萊登（Trajan Langdon）先前在記者會上談到杜倫與湯普森時表示：「很明顯，杜倫和湯普森都會很昂貴。一旦那些事情發生，我們的選擇彈性就會下降。」

萊登也強調，活塞不能只看短期成功。他說：「這不是一年的事情。我一直說的是競爭力的永續性，我們也必須把這點放在心上。不能只是因為今年成功，就說好，我們明年要這樣做。這也會影響我們未來的規劃，所以我們會非常謹慎。」

活塞今年休賽季的工作還不只如此。33歲老將前鋒哈里斯（Tobias Harris）是完全自由球員，他是活塞季後賽隊內第2得分手。另一名老將前鋒羅賓森（Duncan Robinson）則是季後賽隊內第3得分手，但他下季1590萬美元薪資中只有200萬美元受保障，活塞若想創造薪資空間，可能選擇將他釋出。

此外，活塞已經將內線悍將史都華（Isaiah Stewart）交易到曼菲斯灰熊，換回3枚二輪選秀權。這些操作顯示底特律正為休賽季更大的陣容調整預留彈性，而杜倫是否續留、以何種價碼續留，甚至是否成為先簽後換籌碼，將是活塞接下來最關鍵的決策之一。