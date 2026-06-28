NBA／年薪破7000萬美元！約柯奇考慮延後續約談判 金塊面臨補強壓力

丹佛金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）目前具備簽下超大型延長合約的資格，不過這位「地表最強中鋒」似乎並不急著立刻完成續約。

根據知名記者史坦（Marc Stein）與費雪（Jake Fischer）的報導，約柯奇傾向把與金塊的頂薪續約談判延後到2026-27賽季結束後再處理。

消息指出，約柯奇大約在去年這個時間點就曾告知金塊，他希望將延長合約談判再延後一年。而今年夏天，同樣的選項再次被納入考量，也就是繼續暫緩續約談判。

約柯奇上季原本就有機會與金塊簽下頂薪延長合約，但他當時選擇不立即續約，目的之一是等待今年取得更高額、更具收益的合約資格。隨著2025-26年賽季結束，約柯奇目前已有資格可以簽下一份大約4年高達2.78億美元的延長合約，平均年薪將近7000萬美元。

不過，即使他選擇將續約延後到明年，仍有機會取得同樣等級的頂薪合約。約柯奇願意暫緩今年夏天可能進行的續約，也讓金塊感受到更明確的壓力與急迫感，必須替他找來更多幫手，進一步升級陣容。

約柯奇上季持續打出MVP等級的表現，連續兩年繳出場均大三元成績，平均每場攻下27.7分、12.9籃板、10.7助攻。不過，金塊季後賽表現不如預期，首輪就遭灰狼淘汰，爭冠前景受到質疑。

儘管如此，目前並沒有任何跡象顯示約柯奇與金塊即將分道揚鑣。約柯奇已多次表達對丹佛的忠誠，金塊也希望他整個職業生涯都能留在丹佛。對球團而言，接下來最重要的任務，就是在財務與競爭層面做出必要操作，讓這位當家中鋒對球隊未來保持信心。

約柯奇目前合約中握有2027-28年賽季的球員選項。如果他選擇執行該選項，將可簽下一份接近3年2.15億美元的延長合約；如果他屆時選擇跳出合約，則有機會簽下一份超過4年2.8億美元的新合約。換言之，無論他今年是否立即續約，未來仍掌握極大談判彈性。

對金塊來說，約柯奇延後續約並不必然代表危機，但確實是一項提醒。球隊若希望長期留住這位隊史級球星，就必須證明自己仍具備爭冠企圖心。尤其在首輪出局後，金塊休賽季如何補強、如何替約柯奇減輕負擔，將直接影響雙方後續續約談判氣氛。