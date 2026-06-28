NBA／詹皇續約陷僵局前隊友也問不出結果 美媒驚爆：離開湖人可能性更大

休賽季NBA各隊持續出現重大交易，當代巨星詹姆斯（LeBron James）與湖人的續約僵局也備受外界關注，近日知名記者費雪（Jake Fischer）在《Bleacher Report》節目中透露，比起留在洛杉磯，「詹皇」離隊的可能性更大。

費雪表示，詹姆斯創立的經紀公司「Klutch Sports」以及聯盟內部人士對於這位41歲老將是否留在湖人表達開放，並提到未來依舊充滿可能，「（詹姆斯）並不是像命中注定般必須選擇留在名門湖人」。

《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）也在節目《5 Good Minutes with Windy》爆料，日前舉辦的騎士2016年冠軍班底聚會中，面對前隊友薛姆波特（Iman Shumpert）和傑佛森（Richard Jefferson）詢問未來規劃，詹姆斯都選擇閉口不談，該舉也被視為續留湖人出現變化。

不過美媒猜測交易傳言可能是詹姆斯經紀公司為了提升談判籌碼而放出的消息，並且相比騎士的底薪老將合約、勇士一紙約1500萬美元（約台幣4.77億）的中產合約，目前老東家湖人最多能給出5775萬美元（約台幣18.4億）的頂薪合約，較符合詹姆斯團隊期待，而詹姆斯也願意為了讓球隊增加戰力降薪，目前「詹皇」未來動向出現不同選擇，但也可能走向相同結局。