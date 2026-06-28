NBA／有別弟弟光芒四射！小哈波3年900萬美元續留塞爾蒂克 拚出勵志篇章

身為名將之後的小哈波（Ron Harper Jr.），天賦條件和明星鋒芒雖然不如在馬刺的弟弟哈波（Dylan Harper），但靠著自身努力不懈，小哈波也逐漸找到屬於自己的立身之處。

根據消息，塞爾蒂克與小哈波達成續約協議，雙方將簽下一份3年900萬美元的新合約。原本綠衫軍是握有小哈波下季260萬美元的球隊選項，但球團選擇不執行，改以多年合約留下這位努力打進輪替名單的搖擺人。

小哈波去年休賽季先是與塞爾蒂克簽下訓練營合約，之後以雙向合約身分成功留在球隊名單中，並且在賽季期間轉為標準NBA合約。如今再獲得3年新約，對這位落選秀來說，無疑是職業生涯一大鼓舞。

現年26歲的小哈波，身高6呎5吋，他的父親是曾5度拿下NBA總冠軍的老哈波（Ron Harper Sr.），弟弟則是在今年大放異彩的馬刺新星。不過小哈波自己的NBA之路並不順遂，他在2022年從羅格斯大學投入選秀後落選，職業生涯前2季主要效力多倫多暴龍，也曾在雙向合約與發展聯盟之間爭取機會。

加盟塞爾蒂克後，小哈波逐漸用表現爭取信任，出賽29場，平均上場10.9分鐘，繳出4.2分、1.7籃板，雖然角色作用有限，但在場上展現防守拚勁與即戰力屬性，也讓球團願意繼續投資他的成長。