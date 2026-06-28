NBA／艾薩克玻璃人屬性點滿 魔術決定釋出節省650萬美元

魔術前鋒艾薩克（Jonathan Isaac）原本下季1450萬美元薪資將在美國時間6月28日轉為保障合約，但球團決定提前釋出，結束雙方長達9年的合作關係。根據薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，這項操作將替魔術節省650萬美元。

雖然魔術釋出艾薩克，但球隊仍需支付他800萬美元薪資。不過，魔術目前並未選擇將這筆金額延展到7個賽季分攤，也因此這份薪資不會影響後續的球隊薪資空間。

艾薩克先前是在2024年簽下4年5900萬美元的合約，其中2027-28賽季的1450萬美元和2028-29賽季的1500萬美元，均為無保障。

身高6呎10吋的艾薩克，是魔術在2017年NBA選秀會以首輪第6順位選進的高順位前鋒。當年他被視為具備防守天賦與長臂條件的潛力新星，但傷病始終成為他職業生涯最大阻礙。效力魔術9個賽季期間，他只有2季出賽達到70場以上，還因左膝前十字韌帶撕裂，缺席2020-21與2021-22兩個賽季。

上季艾薩克替魔術出賽52場，場均僅貢獻2.6分、2.5籃板。受到左膝扭傷影響，他缺席例行賽最後22場比賽，季後賽也同樣作壁上觀。9個賽季下來，艾薩克一共出賽328場，場均出賽18.8分鐘，得到6.8分4.5藍版1.2阻攻，累積獲得超過1.2億美元的薪資。

對魔術而言，釋出艾薩克主要是基於薪資與陣容彈性考量。這位昔日高順位新秀曾被寄予厚望，但多年傷勢讓他始終難以穩定累積出賽與角色。隨著奧蘭多陣容逐漸進入新的競爭階段，球隊選擇先釋出艾薩克，為接下來自由市場與後續補強保留更多操作空間。

艾薩克接下來將進入自由市場，尋求新的機會。若沒有其他球隊出手，且雙方仍有合作意願，他仍不排除以不同合約形式重返魔術。