NBA ／鎖定尼克冠軍中鋒！湖人提出長約與籃網爭搶羅賓森

隨著尼克冠軍中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）續留球隊機率逐漸降低，根據《The Stein Line》記者費雪（Jake Fischer）報導，湖人正準備提供一份長約，希望在自由市場網羅這位防守悍將，也被視為最有可能出手網羅他的球隊之一。

費雪指出，「隨著外界越來越悲觀看待尼克留住羅賓森的可能性，湖人被認為是自由市場正式開啟後，最有機會追求這位尼克中鋒的球隊之一。」

席格爾表示，聯盟消息人士透露，湖人準備向羅賓森提出一份長期合約，平均年薪預計接近中產特例水準，希望藉此補強球隊最欠缺的中鋒位置。

湖人上季以53勝29敗排名西區第4，季後賽首輪淘汰火箭後，第二輪遭雷霆4戰橫掃出局。不僅球隊禁區問題在上季季後賽完全暴露，新加盟的唐西奇（Luka Dončić）也傳出希望管理層能補進一名優質中鋒，為了提升禁區深度並打造更具競爭力的爭冠陣容。

對湖人而言，羅賓森的護框、籃板與防守能力正是球隊所需要的類型。效力尼克8個賽季期間，他一路成長為聯盟頂尖防守型中鋒之一，今年更協助球隊奪下自1973年以來首座NBA總冠軍，因此自由市場勢必吸引不少爭冠球隊追逐。

值得注意的是，席格爾指出，除了湖人之外，擁有充裕薪資空間的籃網也展現濃厚興趣，籃網確實有意爭取這位同城對手的禁區大將，若成功簽下，也將讓羅賓森與前隊友藍道（Julius Randle）再度聯手。

現年28歲的羅賓森上季年薪約1300萬美元，例行賽出賽60場，場均繳出5.7分、8.8籃板、1.2阻攻，投籃命中率高達72.3%，季後賽則有4.8分、5.5籃板的表現。