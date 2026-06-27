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NBA ／勇士新秀遭老大哥「塑膠」！格林和泰托姆狂歡巴黎派對影片曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
倫德伯格笑稱有訊息問格林，但至今仍未收到回覆。 路透。
倫德伯格笑稱有訊息問格林，但至今仍未收到回覆。 路透。

2026世足賽

勇士在今年NBA選秀會以首輪第11順位選進密西根大學倫德伯格（Yaxel Lendeborg），除了曾玩笑表示童年時期「討厭」過柯瑞（StephenCurry）的言論外，他今日更笑稱有訊息問格林（Draymond Green），但至今仍未收到回覆，引發外界討論。

倫德伯格在新秀記者會上，被問到是否已與勇士陣中老將聯繫，他表示柯瑞在選秀當晚便將新秀加入球隊群組，並親自歡迎他們加入勇士大家庭。

「我昨天還傳訊息問了柯瑞一個問題，也有傳訊息給格林，不過到現在格林還沒回我。」倫德伯格笑著表示。

一旁的勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）也開玩笑補充，「別擔心，他連我都不太回。」

巧合的是，就在倫德伯格透露此事不久後，社群媒體便流出一段格林現身法國巴黎的影片。畫面中，他與塞爾蒂克隊當家球星泰托姆（Jayson Tatum）一同參加派對，兩人還跟著加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）新專輯《ICEMAN》中的歌曲〈Shabang〉一起唱跳，氣氛相當熱絡。

不少球迷也打趣表示，格林或許正忙著度假狂歡，因此才遲遲沒有回覆新隊友的訊息，也有人笑稱，等他結束巴黎行後，應該就會正式歡迎這位勇士新秀加入球隊。

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