NBA／灰狼3年約續留24歲防守悍將！球隊內部給小鮑爾高評價

據灰狼隊記者海因（Chris Hine）報導，灰狼和24歲搖擺人克拉克（Jaylen Clark）達成協議，以3年1000萬美元合約續留。

克拉克2023年選秀二輪第53順位被灰狼挑中，上季出賽68場，平均上場13.1分鐘，得到4.0分1.8籃板，三分命中率32.7%，是一名防守型球員，休賽季合約到期，在自由市場開市前被簽回。

灰狼休賽季接連將大前鋒藍道（Julius Randle）和里德（Naz Reid）送走，換來明星後衛小鮑爾（LaMelo Ball），新賽季球風預計會截然不同。

儘管許多球迷不看好這筆交易，但根據數據統計，上季黃蜂有小鮑爾在場上時，進攻效率是聯盟第1的123.2；小鮑爾不在場時只有聯盟第26的110.6，顯示小鮑爾對球隊進攻有明顯加成效果。

灰狼記者克勞岑斯基（Jon Krawczynski）引述灰狼內部人士對小鮑爾的評價，「他會讓愛德華（Anthony Edwards）變得更好，讓麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）更好，讓戈貝爾（Rudy Gobert）變得更好。聯盟還有多少球員，能在不擋住3名最佳球員路線的情況下，讓他們都變得更好？」