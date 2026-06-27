NBA／雷霆留奪冠禁區支柱 3年7500萬美元續約哈爾特斯坦

衛冕失利的雷霆在今年休賽季可說是動作頻頻，接連清走維金斯（Aaron Wiggins）和喬伊（Isaiah Joe）兩大主力替補，重新調整陣容空間；今天更傳出消息，他們提前完成重要操作，與主戰中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）達成一份3年7500萬美元的新合約協議，將續留至2028-29年賽季。

哈爾特斯坦這份新約包含最高15%的交易保證金條款，並設有特殊的雙方選項，讓哈爾特斯坦與雷霆能在2028年、也就是合約最後一季前，重新檢視並調整合約內容。加上原本合約，哈爾特斯坦效力雷霆5年期間的保障總薪資將達到1.34億美元。

哈爾特斯坦原本在2026-27年賽季握有價值2850萬美元的球隊選項，這也是雷霆今年休賽季必須處理的重大決策之一。如今球團選擇以延長合約方式提前鎖定他，顯示雷霆雖然即將面臨薪資大幅膨脹與豪華稅壓力，但仍決心維持爭冠陣容核心。

現年28歲的哈爾特斯坦身高7呎、體重250磅，他在2024年夏天以自由球員身分加盟雷霆，隨即補上球隊當時最明顯的禁區需求。他的身材、對抗性、籃板能力與防守存在感，成為雷霆奪冠的關鍵拼圖。

過去2個賽季，哈爾特斯坦場均可以繳出10.3分10.1籃板3.7助攻。他的加入改變了雷霆的陣容樣貌，也讓球隊在禁區對抗、籃板保護與高位策應上獲得明顯提升。對一支仍處於爭冠窗口的球隊來說，哈爾特斯坦的功能性與穩定性都相當重要。

哈爾特斯坦在雷霆期間也曾面臨傷勢挑戰，包括2024-25賽季開季時因左手拇指骨折缺陣，以及上季受到右小腿拉傷反覆影響。這些傷勢讓他過去2個例行賽合計只出賽104場，不過到了季後賽，他仍展現高度可靠性。

過去2年雷霆共打了38場季後賽，哈爾特斯坦全部出賽，其中35場擔任先發，季後賽期間場均貢獻9.1分、8.3籃板、2.6助攻。這樣的穩定出勤與禁區支撐，也讓他成為雷霆季後賽輪替中不可或缺的一員。

雷霆近年陣容戰力持續維持在爭冠等級，但隨著主力球員續約與薪資逐漸增加，球團接下來勢必面臨更嚴峻的財務考驗。在這樣的背景下，雷霆仍選擇以3年7500萬美元續約哈爾特斯坦，代表球隊短期內仍不打算犧牲競爭力，而是希望保留足以繼續衝擊冠軍的核心架構。