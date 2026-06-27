NBA／謝謝「魯超人」！鵜鶘預計不執行魯尼球隊選項

根據《NBA》記者海恩斯（Chris Haynes）報導，鵜鶘預計不執行中鋒「魯尼超人」（Kevon Looney）價值800萬美元（約新台幣2.36億元）的球隊選項，屆時這位3屆NBA總冠軍中鋒將成為完全自由球員。

鵜鶘此舉主要是為了騰出薪資空間。若放棄魯尼的合約，球隊預計可釋出接近1300萬美元的薪資空間，讓管理層在自由市場有更多補強操作空間。

魯尼去年夏天離開效力10個球季的勇士，以2年1600萬美元合約加盟鵜鶘。當時球隊希望這位擁有豐富季後賽經驗的老將，能與「胖虎」威廉森（Zion Williamson）及菜鳥中鋒昆恩（Derik Queen）共同組成禁區核心。

然而，這項計畫並未如預期發展。魯尼開季便陷入低潮，多數時間都跌出主要輪替，本季場均僅繳出2.8分、5.6籃板，創下近年最低迷的表現。

現年30歲的魯尼生涯前10季皆效力勇士，期間協助球隊奪下3座NBA總冠軍，並憑藉優異的籃板能力與防守表現，成為勇士王朝的重要綠葉，也是聯盟公認的頂級進攻籃板手之一。

儘管上季表現不如預期，但魯尼豐富的冠軍經驗與更衣室領袖特質，仍被外界看好能吸引不少具備爭冠實力的球隊青睞，未來有望以替補中鋒身分加入其他競爭者，繼續扮演穩定軍心的重要角色。