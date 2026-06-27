NBA／球爸狂言再現！ 喊話灰狼簽齊「球家三兄弟」保證奪冠

灰狼日前透過主力長人里德（Naz Reid）交易去黃蜂，換回「三球」明星後衛小鮑爾（LaMelo Ball）後，引發不少人質疑灰狼是否真的因此變得更強。然而，身為小鮑爾最大粉絲的父親「球爸」拉瓦爾（LaVar Ball），則對這筆交易感到相當興奮，甚至大膽預言灰狼應把另外兩個兒子一併簽下，保證2027年奪冠。

拉瓦爾表示，「讓我告訴你奪冠配方，把另外兩個Ball兄弟也找來，這會是NBA史上最受關注的球隊。我敢保證，只要三兄弟在一起，就能拿下總冠軍。」

「你幾乎不用花什麼代價就能得到鮑爾（Lonzo Ball），也能輕鬆簽下二鮑爾（LiAngelo Ball）。只要Ball三兄弟聚在一起，就沒有任何球隊能擊敗他們。」

此外，《ESPN》球評柏金斯（Kendrick Perkins）也力挺小鮑爾，認為外界長期低估他的實力，而他與「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）組成的新後場，將讓全聯盟相當頭痛。

柏金斯在《First Take》節目中表示，「很多人都沒有認真看待小鮑爾，我不知道為什麼。是因為他的IG粉絲很多？還是因為身上的刺青？但只要踏上球場，他就是會狠狠教訓對手。」

「也許他看起來像是在享受比賽，他確實是在享受，但同時他每次上場都想擊敗你。」柏金斯說道。

柏金斯也認為，小鮑爾上季為了球隊犧牲不少個人數據，但仍展現明星球員價值。

「兩年前他場均大概25分、8助攻。上季因為身邊陣容配置，他犧牲了很多，但現在搭配一位每年都被看好角逐MVP的愛德華茲，這組後場會非常可怕。」

他接著表示，「我不管西區競爭有多激烈，你要怎麼防守他們？現在你還敢像以前一樣包夾愛德華茲，把球逼出他手中嗎？」

事實上，拉瓦爾一直是三個兒子忠實的支持者，雖然近年已較少露面。他早在2016年就曾預言長子鮑爾會成為下一位傳奇。

然而現實是，鮑爾在被騎士以送至爵士並遭裁掉後，至今未有球隊簽約，NBA生涯恐怕已到尾聲，健康狀態更是最大變數；二鮑爾自2023年起更已消失在NBA上，只留在發展聯盟，近年更因饒舌音樂作品爆紅，逐漸把重心轉往音樂領域。要讓三兄弟在同一支爭冠球隊重聚，對拉瓦爾而言恐怕相當困難。