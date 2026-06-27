NBA／活塞兩枚二輪籤換來雷霆射手 強化外線替康寧漢拉開進攻空間

底特律活塞持續在休賽季補強陣容，以兩枚未來二輪選秀權，向雷霆換來後衛射手喬伊（Isaiah Joe）。根據交易內容細節，雷霆所得到的兩個二輪選秀權分別是得2030年來自灰狼的二輪籤，以及2031年活塞的二輪籤。

這筆交易對雷霆而言，主要是出於財務考量；而對活塞來說，則是補上球隊最迫切需要的外線火力。

底特律今年休賽季的重點之一，就是在當家控衛康寧漢（Cade Cunningham）身邊增加更多投射威脅，替他創造更好的進攻空間。活塞原本也曾計畫在自由市場追求里夫斯（Austin Reaves）與懷特（Coby White），但兩人後來都與原球隊達成續約協議，讓活塞轉向交易市場尋找射手。

喬伊上季效力雷霆出賽71場，平均每場上場21.7分鐘，繳出10.2分、2.6籃板、1.6助攻，三分命中率高達42.3%。另有報導指出，他上季場均得分來到生涯新高的11.1分，三分命中率42.3%同樣刷新個人最佳表現，是他生涯至今最具效率的一季。

喬伊即將在7月滿27歲，過去4季效力雷霆期間，大多以替補身分出賽，場均貢獻9.7分。自從雷霆從費城76人讓渡名單中撿到他後，喬伊逐漸成為聯盟最穩定的外線射手之一。根據ESPN Research統計，過去4季至少出手1500次三分球的56名球員當中，喬伊的三分命中率41.5%高居第一，足以證明他的投射價值。

這正是活塞最需要補強的環節。上季活塞平均每場只投進11.0記三分球，排名全NBA第28位，也是東區墊底。雖然活塞擁有康寧漢這名能持球創造機會的核心球星，但若外線火力不足，對手更容易收縮防線，壓縮他的突破與組織空間。喬伊的加盟，能讓活塞在後場與側翼輪替中多一名高效率射手。

不過，喬伊在雷霆季後賽的角色明顯縮小。他在季後賽出賽13場，場均僅上場11.0分鐘，得到4.8分。尤其西區決賽面對馬刺時，他的上場時間相當有限。雷霆在交易截止日前補進麥肯（Jared McCain）後，喬伊的功能逐漸被取代，顯然已經沒有續留的空間。

喬伊目前身背一份逐年遞減的4年4800萬美元合約，下季薪資為1130萬美元。活塞也握有他2027-28年賽季價值1130萬美元的球隊選項，這讓球隊在未來仍保有一定操作彈性。