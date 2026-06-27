NBA／「神偷」跳出球員選項 3年逾1400萬美元合約續留尼克

根據消息，紐約尼克冠軍替補後衛艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）拒絕執行下季價值450萬美元的球員選項，後續會與球隊簽下3年、總值超過1400萬美元的新合約。

艾爾瓦拉多原本握有2026-27年賽季450萬美元球員選項，但他選擇跳出合約，改與尼克簽下多年新約。消息曝光後，艾爾瓦拉多也在社群平台X發文寫下：「我回來了！」文末還附上一連串代表尼克隊色的橘色與藍色愛心，表達自己續留紐約的喜悅。

身為波多黎各後裔的艾爾瓦拉多本季原先效力紐奧良鵜鶘，直到季中交易截止日前被送往尼克。對這位出生於布魯克林、曾就讀當地名校的後衛來說，加盟尼克某種程度等於回到熟悉的家鄉打球，也讓這次續約更具情感意義。

尼克季中換來艾爾瓦拉多，後來被證明是本季最重要操作之一。加盟後，他主要擔任布朗森（Jalen Brunson）的替補控衛，例行賽替尼克出賽28場，場均貢獻6.6分、3.8助攻，另有場均1次抄截。雖然不是球隊主攻手，但他以速度、防守侵略性與滿場拚勁，替尼克後場帶來不同節奏，也迅速成為板凳席上的關鍵能量來源。

尼克總教練布朗（Mike Brown）早在3月就曾公開稱讚艾爾瓦拉多的重要性。他表示：「他表現很好，他的速度是無法取代的，讓我們有不同樣貌。他有一種很突出的不同之處，我不知道該怎麼形容。每次我們踏上球場，他帶來的速度與能量，都是無法取代的，他就是很不一樣。」

在尼克睽違53年的奪冠路上，艾爾瓦拉多也留下代表作。總冠軍賽第4戰，尼克一度落後多達29分，但最終完成史上最大逆轉。艾爾瓦拉多當時在第四節獨拿8分3助攻，成為球隊逆轉戰局的重要推手之一。

整個季後賽期間，艾爾瓦拉多共出賽18場，場均貢獻4.2分、1.4籃板、1.2助攻，雖然數據不算華麗，但他的防守壓迫、拚搶態度與替補控場能力，都是尼克輪替中不可忽視的一環。

生涯至今，艾爾瓦拉多已累積296場NBA出賽，場均繳出8.0分、3.2助攻、1.1抄截。這次放棄原本450萬美元球員選項，改簽3年超過1400萬美元合約，除了讓他獲得更穩定保障，也讓尼克成功留住一名熟悉體系、具備防守能量與家鄉認同感的後場悍將。