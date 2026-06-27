快訊

豪雨灌爆雲林！西螺6小時雨量「飆破200毫米」 全台第一

嘉義民宅凌晨惡火！太保市農會前秘書父女倆葬身火窟

國泰金郭明鑑兼職爭議大轉折 為何蔡宏圖出面「懇談」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／「神偷」跳出球員選項 3年逾1400萬美元合約續留尼克

聯合新聞網／ 綜合外電報導
艾爾瓦拉多重新簽約續留尼克。 法新社
艾爾瓦拉多重新簽約續留尼克。 法新社

2026世足賽

根據消息，紐約尼克冠軍替補後衛艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）拒絕執行下季價值450萬美元的球員選項，後續會與球隊簽下3年、總值超過1400萬美元的新合約。

艾爾瓦拉多原本握有2026-27年賽季450萬美元球員選項，但他選擇跳出合約，改與尼克簽下多年新約。消息曝光後，艾爾瓦拉多也在社群平台X發文寫下：「我回來了！」文末還附上一連串代表尼克隊色的橘色與藍色愛心，表達自己續留紐約的喜悅。

身為波多黎各後裔的艾爾瓦拉多本季原先效力紐奧良鵜鶘，直到季中交易截止日前被送往尼克。對這位出生於布魯克林、曾就讀當地名校的後衛來說，加盟尼克某種程度等於回到熟悉的家鄉打球，也讓這次續約更具情感意義。

尼克季中換來艾爾瓦拉多，後來被證明是本季最重要操作之一。加盟後，他主要擔任布朗森（Jalen Brunson）的替補控衛，例行賽替尼克出賽28場，場均貢獻6.6分、3.8助攻，另有場均1次抄截。雖然不是球隊主攻手，但他以速度、防守侵略性與滿場拚勁，替尼克後場帶來不同節奏，也迅速成為板凳席上的關鍵能量來源。

尼克總教練布朗（Mike Brown）早在3月就曾公開稱讚艾爾瓦拉多的重要性。他表示：「他表現很好，他的速度是無法取代的，讓我們有不同樣貌。他有一種很突出的不同之處，我不知道該怎麼形容。每次我們踏上球場，他帶來的速度與能量，都是無法取代的，他就是很不一樣。」

在尼克睽違53年的奪冠路上，艾爾瓦拉多也留下代表作。總冠軍賽第4戰，尼克一度落後多達29分，但最終完成史上最大逆轉。艾爾瓦拉多當時在第四節獨拿8分3助攻，成為球隊逆轉戰局的重要推手之一。

整個季後賽期間，艾爾瓦拉多共出賽18場，場均貢獻4.2分、1.4籃板、1.2助攻，雖然數據不算華麗，但他的防守壓迫、拚搶態度與替補控場能力，都是尼克輪替中不可忽視的一環。

生涯至今，艾爾瓦拉多已累積296場NBA出賽，場均繳出8.0分、3.2助攻、1.1抄截。這次放棄原本450萬美元球員選項，改簽3年超過1400萬美元合約，除了讓他獲得更穩定保障，也讓尼克成功留住一名熟悉體系、具備防守能量與家鄉認同感的後場悍將。

相關新聞

NBA／名人堂韋德長子涉家暴遭逮捕！ 警方核發保護令面臨3項重罪

根據《TMZ》及《NBC4》報導，NBA名人堂球星韋德（Dwyane Wade）的長子薩伊爾（Zaire Wade）驚傳涉嫌家暴遭警方逮捕，警方也已核發緊急保護令，目前他已繳交5萬美元（約新台幣147萬元）保釋金後獲釋。

NBA／「神偷」跳出球員選項 3年逾1400萬美元合約續留尼克

根據消息，紐約尼克冠軍替補後衛艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）拒絕執行下季價值450萬美元的球員選項，後續會與球隊簽下3年、總值超過1400萬美元的新合約。

世足賽／上半場戴帽寫32年紀錄 法國登貝萊：我前兩場踢得更好

2026年世足賽分組賽I組迎來榜首之爭，法國靠著前鋒登貝萊（Ousmane Dembele）在上半場展現驚人的進球爆發力，於第7、20與32分鐘連中三元，隻手摧毀挪威防線，這不僅是世足賽自1994年以來首度再現「上半場帽子戲法」，更率領高盧雄雞以4：1大勝挪威，以3戰全勝、分組第一之姿挺進32強。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。