NBA／名人堂韋德長子涉家暴遭逮捕！ 警方核發保護令面臨3項重罪

根據《TMZ》及《NBC4》報導，NBA名人堂球星韋德（Dwyane Wade）的長子薩伊爾（Zaire Wade）驚傳涉嫌家暴遭警方逮捕，警方也已核發緊急保護令，目前他已繳交5萬美元（約新台幣147萬元）保釋金後獲釋。

薩伊爾於當地時間周日，遭加州伯班克警方於凌晨5時30分左右接獲報案，指出一處住宅內傳出女子尖叫聲。警方抵達現場後，發現薩伊爾與一名女子在屋內，而女子臉部及身體都有撕裂傷。

雖然女子疑似受傷，但並未被送往醫院治療。警方隨後將薩伊爾逮捕，並以重罪家庭暴力、刑事恐嚇及非法拘禁3項重罪指控逮捕，並完成相關移送程序。

現年23歲的薩伊爾是韋德的大兒子，高中最後一年轉學至加州籃球名校塞拉峽谷高中，曾與湖人球星詹姆斯（LeBron James）的兒子布朗尼（Bronny James）並肩作戰。

高中畢業後，薩伊爾放棄多所大學提供的籃球獎學金，選擇直接挑戰職業籃壇，曾效力NBA G聯盟鹽湖城明星隊一個球季，之後也曾赴南非及澳門等海外聯賽發展。

目前案件仍在調查中，相關指控尚未經法院審理定讞。《TMZ》也表示，目前已向薩伊爾尋求回應，但截至目前為止尚未獲得任何答覆。