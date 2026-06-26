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NBA／曾坦言童年討厭柯瑞！ 勇士新秀獲巴特勒高度肯定

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士首輪第11順位選進的藍德柏格，曾玩笑表示童年時期「討厭」過柯瑞。 法新社。
勇士首輪第11順位選進的藍德柏格，曾玩笑表示童年時期「討厭」過柯瑞。 法新社。

2026世足賽

勇士在今年NBA選秀會以首輪第11順位選進密西根大學前鋒倫德柏格（Yaxel Lendeborg），儘管尚未正式披上勇士戰袍，他曾玩笑表示童年時期「討厭」過柯瑞（Stephen Curry）的言論便引來不少話題性，如今甚至已獲得球隊球星巴特勒（Jimmy Butler）高度肯定，直言他有能力立即為球隊帶來貢獻。

巴特勒在媒體日受訪時表示，「我知道他是一個敢說出自己想法的人，我很喜歡這點，也很尊敬他。我看過他打球，我一位很好的朋友曾在密西根待過一年，我也和不少密西根球員當過隊友。我認為他會是一名非常出色的球員。」

「他打球非常強硬，本身也是個很強悍的球員。我認為他加入後馬上就能幫助球隊，很適合我們的體系。他具備做好每件事情的能力，而且都能做得很好，我相信他很快就能適應，也會打得很自在。」巴特勒接著說。

不僅如此，針對倫德柏格透露2016年總冠軍賽騎士對勇士時，自己其實是厄文（Kyrie Irving）的忠實球迷，所以曾經很討厭柯瑞後，柯瑞也在倫德柏格的社群貼文留言開玩笑表示，還附上一個笑到流淚的表情符號，「太棒了！歡迎來到灣區！我會努力成為你最喜歡的球員。」

事實上，倫德柏格2歲時隨家人從波多黎各搬到俄亥俄州，因此從小就是騎士球迷。不過，倫德柏格表示，自己今年4月前往觀賞勇士與快艇的附加賽時，曾與柯瑞碰面，也因此徹底改變對這位未來名人堂球星的印象。

「現在我居然能和他成為隊友，一起打球，還能向他學習，這對我來說意義重大。他是一位非常棒的人，也很真誠。能夠近距離看著他訓練、比賽，對我來說是一種榮幸。」倫德柏格表示。

除了柯瑞之外，倫德柏格在選秀後也開了另一位勇士老將格林（Draymond Green）的玩笑。身為密西根大學出身的他笑說，自己其實「不是很喜歡」格林所屬的密西根州大背景，不過仍期待向這位防守悍將學習。

NBA 柯瑞 巴特勒 密西根大學 厄文

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